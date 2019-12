Unfälle Zwei Verletzte bei Autounfall in Landshut Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Landshut sind am Samstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht leuchtet, während auf dem Display der Hinweis "Unfall" zu lesen ist. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Landshut.Wie die Polizei mitteilte, war ein angetrunkener 57-Jähriger mit seinem Wagen auf die Kreuzung gefahren, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Er krachte mit voller Wucht in das Fahrzeug eines 40-Jährigen, das in einen Garten schleuderte und erst an einer Hauswand stehen blieb. Sanitäter versorgten beide Männer und brachten sie ins Krankenhaus.