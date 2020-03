Unfälle Zwei Verletzte bei Autounfall mit Absicherungsfahrzeug Bei einem Unfall mit einem Absicherungsfahrzeug sind bei Landshut zwei Menschen verletzt worden, außerdem entstand ein hoher Sachschaden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto warnt vor Unfall. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ergolding.Ein Autofahrer sei am Donnerstagmorgen auf der A92 aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Seitenstreifen in ein Warnfahrzeug der Autobahnmeisterei gekracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 33 Jahre alte Autofahrer und ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der sich in dem Warnfahrzeug befand, wurden leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro.