Brände Zwei Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Schwaben sind zwei Personen verletzt worden.

Mail an die Redaktion Eine Kelle mit der Aufschrift „Einsatz Feuerwehr“. Foto: Armin Weigel/Archiv

Illertissen.Der Brand brach am Freitagmittag in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) im Dachstuhl aus. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, es handelte sich dabei um eine 61 Jahre alte Frau und einen 40-jährigen Mann. Das teilte die Polizei mit. Demnach wohnten zwölf Personen in dem Haus. Der Brand verursachte ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von etwa 150 000 Euro.