Zwei Verletzte bei Explosion in Einfamilienhaus

Ortenburg.Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Niederbayern sind ein 71 Jahre alter Mann schwer und seine 69-jährige Ehefrau leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde am Dienstag das Haus in Ortenburg westlich von Passau schwer beschädigt. Laut einer ersten Einschätzung der Ermittler könnten Schweißarbeiten des 71-Jährigen die Explosion verursacht haben. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ein Gutachter sollte die Ermittlungen zur Ursache der Explosion unterstützen.