Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Schwaben

Edenhausen.Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 300 in Schwaben sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 21-Jährige war mit ihrem Wagen am Donnerstagmorgen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Autowrack nahe Edenhausen (Landkreis Günzburg) befreit werden. Beide Schwerverletzen wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Ein Sachverständiger sollte den genauen Unfallhergang klären.