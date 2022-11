Kollision mit Kleintransporter Zwei Verletzte bei Schulbus-Unfall im Kreis Neustadt an der Waldnaab

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schulbus mit 20 Schülern ist im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in einen Unfall verwickelt gewesen. −Symbolbild: imago

Parkstein, Markt.Ein Schock in den frühen Dienstagmorgenstunden in Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Ein mit 20 Schülern besetzter Schulbus ist Polizeiangaben zufolge mit einem Kleintransporter kollidiert.

Beide Fahrzeuge seien auf der Kreisstraße 24 unterwegs gewesen, als sich der Unfall ereignete. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Personen im Kleintransporter leicht verletzt. Ein Schüler aus dem Bus habe einen leichten Schock erlitten, alle anderen Schüler sind laut Polizei „wohlauf und wurden bereits von ihren Eltern abgeholt“.







Der Schulbus sei seitlich aufgerissen und eine Scheibe sei geborsten. Am Morgen liefen noch die Bergungsarbeiten.

− cav