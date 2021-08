Anzeige

Unfälle Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Niederbayern Bei einem Zusammenstoß eines Transporters mit einem Auto im Landkreis Rottal-Inn sind zwei Männer verletzt worden.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Schönau.Ein 54-Jähriger hatte mit einem Transporter drei Fahrzeuge überholt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihm sei es nicht gelungen, rechtzeitig nach rechts einzuscheren. Der Transporter stieß am Mittwoch mit der linken Seite eines entgegenkommenden Autos zusammen.

Der Aufprall war den Angaben nach so heftig, dass der Motorblock des Autos in den Straßengraben geschleudert wurde. Der 54-Jährige und der 23 Jahre alte Autofahrer wurden in Kliniken gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch der genaue Hergang des Unfalls bei Schönau werde noch ermittelt, wie es weiter hieß.

