Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Velden

Mail an die Redaktion Leuchtendes Blaulicht einer Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Velden.Bei einem Wohnhausbrand in Velden (Landkreis Landshut) sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Das Dach des dreistöckigen Hauses am Marktplatz brannte vollkommen aus. Ein 45-Jähriger musste mit leichten Verbrennungen in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Auch ein 63-Jähriger trug leichte Verletzungen davon. Das Gebäude stand bereits lichterloh in Flammen, als die erste Streife eintraf. Die Bewohner des Hauses und eines angrenzenden Gebäudes mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache ist noch unklar, es entstand ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro.