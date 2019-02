Brände Zwei Verletzte nach Brand in Mittelfranken Bei einem Brand in Mittelfranken sind zwei Menschen verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blick auf ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Markt Erlbach.Der Brand brach am Samstagmittag im Durchgang zwischen einem Einfamilienhaus und einer Garage in Markt Erlbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim)aus. Das Feuer griff sowohl auf das Wohnhaus als auch auf die Garage und das darin stehende Auto über. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa