Brände

Zwei Verletzte und hoher Schaden nach Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) ist ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. „Das Haus im Ortsteil Rückstetten brannte bis auf die Grundmauern nieder“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Während der Löscharbeiten in der Nacht zum Sonntag riss demnach ein Bagger das Obergeschoss ein, um Häuser in der Umgebung zu schützen.