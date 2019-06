Unfälle Zweijährige stürzt vier Meter tief Ein zweijähriges Mädchen ist in Schwaben aus dem geöffneten Fenster des Kinderzimmers vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Bad Wörishofen.Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel das Kleinkind aus dem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) und schlug auf einem Steinboden auf. Dabei verletzte es sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die Kleine am Sonntag in eine Kinderklinik.

Das Mädchen war der Polizei zufolge zu dem Fenster hinaufgeklettert. Derzeit werde geprüft, ob die Sorgfaltspflicht verletzt wurde, da die Eltern das Mädchen während des Unfalls nicht beaufsichtigt hatten, hieß es von den Ermittlern.