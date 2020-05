Anzeige

Tiere Zweijähriger allein mit Hund unterwegs Der kleine Bub ging mit dem Familienhund in Landshut spazieren, bis Passanten die Polizei alarmierten.

Mail an die Redaktion Die Mutter suchte bereits nach Kind und Hund. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Landshut.Wer hier wen spazieren führte, war der Polizei zufolge in diesem Fall nicht ganz eindeutig: Ein zwei Jahre alter Bub ist in Landshut allein mit dem Hund seiner Familie unterwegs gewesen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war das Kleinkind mit dem Tier am Vortag Passanten auf der Straße aufgefallen. Die alarmierten Polizisten brachten den Jungen zu seiner bereits nach Kind und Hund suchenden Mutter. Der Zweijährige hatte offenbar unbemerkt mit dem Tier das Haus verlassen. Ob der Kleine eine Leine dabei hatte und ob es sich um einen großen Hund handelte, war zunächst nicht bekannt. (dpa)