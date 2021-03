Anzeige

Brände Zweijähriger dreht Herdplatten auf und löst Brand aus Ein Zweieinhalbjähriger hat in Rammingen (Landkreis Unterallgäu) den heimischen Backofen und alle Herdplatten eingeschaltet und so einen Brand ausgelöst.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Rammingen.Die Mutter habe den Buben am Dienstagmorgen kurz alleine in der Küche gelassen, teilte die Polizei mit. Als die Frau zurückkam, rauchte es bereits stark. Die vierköpfige Familie rannte noch rechtzeitig aus dem Haus, verletzt wurde niemand. Insgesamt rund 30 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, lag Wäsche auf dem Herd und beschleunigte den Brand. Das Haus blieb den Angaben zufolge bewohnbar. Es sei durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.

