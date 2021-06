Anzeige

Notfälle Zweijähriger fällt aus Fenster: „Schutzengel“ Beim Sturz aus einem Fenster im dritten Stock hat sich ein Zweijähriger den Arm gebrochen.

Neuburg an der Donau.Ansonsten sei der Junge im oberbayerischen Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Einsatzkräfte verwiesen auf den „fleißigen Schutzengel“ des Kindes.

Die Mutter des Jungen habe am Montagnachmittag Essen zubereitet, als der Zweijährige mit seiner vierjährigen Schwester in ein Schlafzimmer gegangen und dort auf ein Bett gestiegen sei. Er habe das Fenster geöffnet und sei nach bisherigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung aus dem Fenster gefallen.

