Geschwindigkeitskontrolle Zweimal der Schnellste: Autofahrer stellt Rekord auf

Einen unrühmlichen Rekord hat ein Autofahrer bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Oberfranken aufgestellt: Er wurde an der Messstelle in Hof am Dienstag gleich zweimal geblitzt und war in beiden Fällen der an diesem Tag schnellste von 1911 vorbeifahrenden Autos, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

dpa