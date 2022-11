Brauchtum Zweite Runde im Rechtsstreit um die „Schützenlisl“

Ein Rechtsstreit um die „Schützenlisl“ geht in eine neue Runde. Ein Wiesn-Wirt möchte auf diesem Wege erreichen, dass er den Namen und das Bild des auf einem Fass tanzenden Biermadls doch noch verwenden darf. Ende Februar hatte ihm nämlich das Landgericht München I genau dies untersagt und der Klage der Traunsteiner Münchner Kindl Brauerei stattgegeben, die die „Schützenlisl“ für sich reklamiert. Gegen dieses Urteil hat der Festwirt nun Berufung eingelegt, die der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts in München am Donnerstag (14.00 Uhr) verhandelt.

dpa