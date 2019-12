Krankheiten Zweite Schule in Tirol wegen Grippe geschlossen Weil mehr als die Hälfte der Kinder an der Grippe erkrankt ist, ist in Innsbruck eine Grundschule geschlossen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein leeres Klassenzimmer in einer Grundschule in Berlin-Prenzlauer Berg. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Innsbruck.Die Schulleitung und die Bildungsdirektion hätten sich darauf verständigt, dass an der Grundschule Angergasse bis einschließlich Freitag kein Unterricht stattfindet, teilte das Land Tirol am Montag mit. Rund 150 der 250 Kinder an der Schule seien an Influenza erkrankt.

Schon vergangene Woche musste die Grundschule in Innsbruck-Igls wegen zahlreicher Grippefälle schließen. Dort wird der Unterricht am Mittwoch wieder aufgenommen. „Impfen macht auch jetzt noch für jeden Sinn“, sagte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion mit Blick auf die beiden Schulschließungen. „Wer an Influenza erkrankt, soll unbedingt zu Hause bleiben und sich ordentlich auskurieren.“