Anzeige

Skispringen Zweiter Test negativ: Geiger darf ran Vor Vierschanzentournee: Skiflug-Weltmeister ist nach seiner Infektion rechtzeitig aus Corona-Quarantäne entlassen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Karl Geiger aus Deutschland nach einem Sprung. Foto: Darko Bandic/AP/dpa/Archivbild

Oberstdorf.Auch der zweite PCR-Test fiel am Sonntagabend negativ aus; Geiger war in dieser Woche schon einmal negativ auf das Virus getestet worden. Alle Springer müssen vor der Tournee einen Test absolviert haben.

Der 27-Jährige, der vor knapp zwei Wochen positiv getestet wurde, sagte: „Ich habe zum Glück keinerlei Symptome entwickelt. Mir ging es sehr gut, von Anfang bis zum Ende der Quarantäne.“ Er freue sich, nun wieder frische Luft schnappen zu können.

Nach Geigers positivem Test war das deutsche Skisprung-Team ohne den letztjährigen Gesamtzweiten in Engelberg angetreten. Die weiteren Athleten und Trainer wurden seither alle negativ getestet. Geigers Infektion war in diesem Winter der erste Corona-Fall bei den deutschen Skispringern, die ein striktes Schutzkonzept verfolgen, bei Siegerehrungen stets Masken tragen und sogar Teammeetings neuerdings via Zoom abhalten. (dpa)