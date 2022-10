Deggendorf Zweiter Toter nach Überholunfall auf Autobahn

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos infolge eines Überholmanövers auf der Autobahn 3 ist ein weiterer Beteiligter seinen Verletzungen erlegen. Rettungskräfte versuchten mehrmals vergeblich, den 46-Jährigen zu reanimieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 30 Jahre alter Mann war noch am Samstag an der Unfallstelle bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) gestorben. Vier weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

dpa