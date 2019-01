Fussball Zweitligist Fürth leiht Wolfsburger Seguin aus Paul Seguin wechselt auf Leihbasis vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Merken

Mail an die Redaktion Paul Seguin wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum Zweiligisten SpVgg Greuther Fürth. Foto: Peter Steffen/Archiv

Fürth. Der 23 Jahre Offensivspieler, der noch bis zum 30. Juni 2020 an die Niedersachsen gebunden ist, unterschrieb einen Leihvertrag bis zum Saison-Ende. Dies teilten beide Vereine am Donnerstag mit. Der Zweitliga-11. besitzt zudem eine Kaufoption. Seguin kam bislang auf 26 Bundesliga-Einsätze für den VfL und spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten Dynamo Dresden.