Fussball

Zweitligist Jahn Regensburg verlängert mit Routinier Hein

Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat den auslaufenden Vertrag mit Oliver Hein um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Der Verteidiger spielt seit 2009 für die Oberpfälzer und ist damit der dienstälteste Akteur beim Jahn. Die aktuelle Saison verpasste der 28-Jährige wegen einer schweren Knieverletzung fast komplett. Erst am vergangenen Wochenende gab er sein Saisondebüt. Als Tabellenvierte sind die Regensburger zwei Punkte vom Relegationsrang drei entfernt und haben damit die Chance auf den in Deutschland einmaligen Durchmarsch von der vierten Liga bis in die Bundesliga.