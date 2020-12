Anzeige

Fussball Zweitligist Regensburg verlängert mit Trainer Selimbegovic Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg und Trainer Mersad Selimbegovic wollen noch länger zusammenarbeiten.

Mail an die Redaktion Trainer Mersad Selimbegovic von Regensburg. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wurde der am Saisonende auslaufende Vertrag „mindestens“ bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der 38-jährige Selimbegovic ist bereits seit 2006 in unterschiedlichen Funktionen beim SSV Jahn tätig.

„Mersad steht für unsere Herkunft, verkörpert unsere Werte und hat unsere Spielidee mitentwickelt. Hinzu kommen seine exzellenten fachlichen, methodischen und allen voran auch menschlichen Fähigkeiten. Oder ganz kurz gesprochen: Mersad symbolisiert ‘Jahn sein‘ in Idealform“, sagte Geschäftsführer Christian Keller laut Mitteilung.

Selimbegovic war zur Saison 2019/20 zum Cheftrainer befördert worden. Unter seiner Leitung erreichte die Mannschaft trotz des größten personellen Umbruchs seit der Regionalliga-Saison 2015/16 zum dritten Mal in Folge vorzeitig den Klassenerhalt.

„Ich habe nicht lange überlegen müssen, weil es nur Gründe gab, die für eine Vertragsverlängerung gesprochen haben“, sagte der Coach aus Bosnien und Herzegowina. „Mir bereitet die Arbeit mit unserer Mannschaft sehr viel Spaß und Freude, ich kann mich zu einhundert Prozent mit dem Verein und seinen gelebten Werten identifizieren.“