Tradition Zwiefachentag: Singen, tanzen und Musik Lebendig und unterhaltsam verspricht der Aktionstag in Hemau zu werden. „Wer den niat ko…“ lautet das Motto am Samstag.

Von Dietmar Krenz

Mail an die Redaktion Der Zwiefache ist fester Bestandteil der Volksmusikszene. Foto: Schmid/Archiv

Hemau.Ein besonderes Phänomen im Bereich überlieferter Volkstänze in Bayern sind die taktwechselnden Rundtänze, die heute als Zwiefache bezeichnet werden. Manche lieben ihn, andere lehnen ihn ab – dazwischen gibt es nicht viel. Am Samstag steht der traditionsreiche Tanz von früh bis spät im Mittelpunkt des Interesses. Das Motto „Wer den niat ko… – die Oberpfalz und ihre Zwiefachen“ verspricht einen interessanten Tag in Hemau, der von der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz, dem Kulturreferat des Landkreises Regensburg, der Stadt Hemau und den Tanngrindler Musikanten organisiert wird.

Der volksmusikalische Dauerbrenner hat es im Jahr 2016 nicht nur auf die Landesliste, sondern auch auf die Bundesliste des immateriellen Kulturerbes geschafft. Diese musikalische Besonderheit übt aufgrund des Taktwechsels zwischen Walzer und Dreher für Musikanten, Sänger, Tänzer und Zuhörer gleichermaßen einen ganz besonderen Reiz aus. Auch auf Frieder Rosskopf, den Leiter der Tanngrindler Musikanten. Er war es, der die Idee hatte, dem bayerischen Exportschlager einen ganzen Tag zu widmen.

Tanz in vier Wirtshäusern



Vorträge zur Musikgeschichte und Gegenwart des Zwiefachen, Musizier-, Sing- und Tanzworkshops, Musik und Tanz in vier Hemauer Wirtshäusern – am 14. April klingt und tanzt ganz Hemau im typischen Taktwechsel zwischen Walzer und Dreher. Der Blick reicht von der Amberger Lautentabulatur als ersten schriftlichen Beleg eines Zwiefachen aus dem 18. Jahrhundert bis zu den Zwiefachen im 21. Jahrhundert samt Improvisationen.

Generationsübergreifend finden sich im umfangreichen Tagesprogramm Singstunden für Kinder und ihre Eltern genauso wie für ältere Menschen im Seniorenheim. Auch eine „Zwiefachen“-Fortbildung für Lehrkräfte und Erzieher wird angeboten. Zwei besondere Stadtführungen mit den Ortsheimatpflegern beleuchten die Geschichte der Stadt Hemau.

Neben den Lokalmatadoren von den Tanngrindlern gestalten die Musikkapelle Ursensollen, die Volksmusikgruppe Borduniak, ein Streicherstammtisch und weitere Musikgruppen das Programm. Insgesamt werden am Zwiefachentag fast ein Dutzend Veranstaltungsorte bespielt. „Wir wollen die gesamte Bevölkerung ansprechen“, teilt Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl mit. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos, für die Workshops wird jedoch eine Anmeldung erbeten.

Der Startschuss beim Aktionstag fällt mit zwei Vorträgen im Sitzungssaal des Hemauer Zehentstadels. Ab 11.15 Uhr informiert Dr. Erich Sepp, Volksmusikberater beim Bayerischen Landesverein zum Thema. Ab 12.15 Uhr referiert Michael Roßkopf über „Bayerische Notenhandschriften und Sammlungen aus Hemau und Umgebung“. Angereichert werden die Referate mit Hörbeispielen.

Kindersingen mit Hans Wax



Zeitgleich findet im Bürgersaal ein Kinder-Singen mit Hans Wax und Veronika Schmidt statt. Bei den „leicht verdaulichen Workshops“ ab 14 Uhr geht es um Spielen, Singen, Tanzen und eine Lehrerfortbildung. Geeignet sind die eineinhalbstündigen Seminare für alle Musiker, insbesondere für Bläser und Streicher. Interessenten können sich spontan im Tagungsbüro im Zehentstadel anmelden.

Hier finden sich auch verschiedene Aussteller, Informationen sowie eine Hörstation mit alten und neuen Zwiefachen. Umgesetzt werden kann das Erlernte bereits abends, wenn es heißt „Tanz und Volksmusik zum Mitmachen in vier Hemauer Wirtshäusern“.

Wenn dieser Aktionstag bei den Bürgern gut ankommt, kann sich Bezirksheimatpfleger Appl durchaus weitere Veranstaltungen zum Thema in der Oberpfalz vorstellen. Damit das Ganze im Gedächtnis bleibt, erscheint ein Heft mit verschiedenen Zwiefachen, um mitsingen zu können.

Wer nun auf den Geschmack gekommen ist, und mitspielen, singen, tanzen oder einfach nur zuhören möchte, sollte am Samstag nach Hemau kommen. Weitere Informationen gibt es unter www.zwiefachentag.de.

