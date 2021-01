Anzeige

Unfälle Zwischen Lkw und Schwertransport erdrückt: Mann stirbt Bei einem Auffahrunfall auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main ist ein 25-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Marktheidenfeld.Ein Schwertransport war am späten Montagabend mit langsamer Geschwindigkeit auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Marktheidenfeld und Rohrbrunn (Landkreis Main-Spessart) gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein Begleitfahrzeug sollte den Schwertransport absichern. Der Fahrer eines herannahenden Lastwagens erkannte die Situation zu spät - sein Lkw prallte mit großer Wucht auf das Begleitfahrzeug, das dadurch gegen den Schwertransport gedrückt wurde. Der 25-jährige Fahrer des Begleitfahrzeugs starb noch an der Unfallstelle. Der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die A3 war zunächst um die Unfallstelle in Richtung Frankfurt voll gesperrt.