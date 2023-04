Landkreis Aschaffenburg Zwischendecke stürzt bei Renovierung ein: Mehrere Verletzte

Beim Einsturz einer Zwischendecke eines Hauses in Unterfranken sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Familie sei gerade mit Renovierungsarbeiten in einem Rohbau in Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg) nahe der Landesgrenze zu Hessen beschäftigt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mann und eine Frau standen am Donnerstagabend auf der Decke zwischen Kellergeschoss und Erdgeschoss, als diese aus bisher unbekanntem Grund einbrach.

dpa