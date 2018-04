Musik

Zwölfjährige Münchnerin im „Geigen-Olympia“-Finale

Die erst zwölfjährige Geigerin Clara Shen aus München hat es ins Finale des renommierten Menuhin-Geigenwettbewerbs geschafft. Die junge Musikerin darf am Freitagabend in Genf in der Altersklasse bis 16 Jahre gegen fünf weitere Talente antreten, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Ein weiterer Preis wird in der Altersklasse von 16 bis 22 Jahren vergeben.