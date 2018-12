Unfälle Zwölfjähriger gibt mit Fahrkünsten an: Glasfassade zerstört

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Scheidegg.Seine Angeberei am Steuer eines Autos ist einem Zwölfjährigen in Schwaben zum Verhängnis geworden - er zerstörte die Glasfassade einer Klinik in Scheidegg (Landkreis Lindau). Eigentlich sollte der Junge mit einem Zehnjährigen aus dem Auto von dessen Mutter nur Schuhe holen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zwölfjährige aus Karlsruhe prahlte aber damit, schon Autofahren zu können und startete das Fahrzeug auf einem Parkplatz. Seine Fahrt im Rückwärtsgang endete am Mittwoch in der Glasfront einer Kurklinik. Die Scheibe ging zu Bruch. Am Gebäude entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.