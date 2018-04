Suche 15-Jährige aus Raum Straubing vermisst Die Jugendliche aus Niederbayern ist aus einem Jugendheim im Ostallgäu verschwunden. Die Fahndung nach dem Mädchen läuft.

Mail an die Redaktion Die Polizei Pfronten bittet um Hinweise. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Das Foto zeigt die vermisste 15-Jährige. Ein Foto in besserer Qualität ist derzeit leider nicht verfügbar. Foto: privat/Polizei Niederbayern

Straubing.Die 15-jährige Lea aus dem Raum Straubing ist aus einem Jugendheim in Pfronten im Ostallgäu verschwunden. Wie das Straubinger Tagblatt online berichtet, fahndet die Polizei nach dem Mädchen.

Nach Angaben der Polizei Niederbayern hat die Jugendliche am Mittwoch das Jugendheim verlassen, offenbar zu Fuß. Gesehen wurde sie zuletzt noch an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Nähe des Bahnhofs in Pfronten. Sie soll dort gegen 5.30 Uhr Geld abgehoben haben.

So wird die Jugendliche beschrieben

Die Polizei beschreibt die 15-Jährige als 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat braune Augen und trägt ihr braunes Haar schulterlang. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Sie trug einen quergestreiften Pulli in weiß-grün und darüber eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und Kunstpelz am Kapuzensaum. Die Vermisste hatte einen grauen Rucksack bei sich, der eine markante rosafarbene Applikation am hinteren der drei Fächer hatte.

Polizei bittet um Hinweise

Die 15-Jährige braucht offenbar ärztliche Hilfe und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei Pfronten ist auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und bittet um Hinweise. Informationen werden unter Telefon (08363)9000, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Notrufnummer 110 , entgegengenommen. Außerdem können die Hinweise über dieses Online-Formular an die Polizei übermittelt werden!

