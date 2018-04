Notfall Dichte Rauchsäule über Straubing Am Donauhafen brannten 650 Tonnen Kunststoff. Die Polizei warnte Anwohner vor der starken Rauchentwicklung.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Der brennende Kunststoff sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Foto: Hans Filipcic

Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar. Foto: Hans Filipcic

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Foto: Hans Filipcic

Straubing.Großbrand am Donauhafen in der Stadt Straubing: Aus bislang unbekannter Ursache sind rund 650 Tonnen Plastikabfall am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Das Feuer sorgt für eine starke Rauchentwicklung. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnte Anwohner vor dem Qualm. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten und den Bereich des Hafens meiden. Laut einem Polizeisprecher gab es keine Verletzten. Der Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

