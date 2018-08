Bauantrag Gemeinderat stoppt riesige Hähnchen-Mast Die Brüterei Süd wollte in einem ehemaligen Gebäude der Firma Bayern Ei in Niederharthausen 250 000 Tiere unterbringen.

Mail an die Redaktion Das Gebäude der früheren Firma Bayern Ei in Niederharthausen steht derzeit leer. Foto: Bäumel-Schachtner

Aiterhofen.Der Gemeinderat von Aiterhofen (Lkr. Straubing-Bogen) hat gesprochen. Einstimmig hat sich das Gremium gegen die Nutzung des derzeit leerstehenden Gebäudes in Niederharthausen, in dem die Firma Bayern Ei untergebracht war, als Hähnchenmastbetrieb ausgesprochen. Zuvor hatte es Unmut und Proteste aus der Bevölkerung, gerade auch aus Niederharthausen, gegeben.

Kauf nach Genehmigung

In die Schlagzeilen geraten war das Gebäude im Zuge des Salmonellenskandals um Bayern Ei. Mittlerweile gehört die Tierfabrik nicht mehr Bayern Ei, sondern der Nachfolgefirma EBE-Agrar. Interesse am Gebäude bekundet hatte die Brüterei Süd aus Regenstauf (Lkr. Regensburg), die dort eine Hähnchenmast betreiben will. Derzeit stehen die riesigen Stallungen leer. Die Firma Brüterei Süd hatte angekündigt, das Gebäude zu erwerben, wenn die Genehmigung für eine Masthähnchenanlage durch die Gemeinde und das Landratsamt erfolgt.

Nein zum Bauantrag

Da die Brüterei Süd eine Zwischendecke einziehen wollte, um die Kapazität der Tiere auf rund 250 000 Hähnchen zu erhöhen, musste der Gemeinderat befragt werden. Das Gremium votierte einstimmig gegen den Bauantrag. Dann ließ Bürgermeister Manfred Krä (CSU) noch zur grundsätzlichen Haltung der Gemeinderäte, in Niederharthausen einen Masthähnchenbetrieb zu genehmigen, abstimmen. Auch hier: einstimmige Ablehnung.

Damit entsprach das Gremium dem mehrheitlichen Wunsch der Bürger, die sich vehement gegen eine solche Anlage gewehrt hatten. Ihre Bedenken hatten sie bereits bei einer Informationsversammlung geäußert, auf der Brüterei-Süd-Geschäftsführer Dr. Josef Bachmeier den Gemeinderäten, aber auch den Bürgern die Pläne seines Unternehmens für Niederharthausen vorgestellt hatte.

Ablehnung bei Bürgern

Die riesige Anlage in Niederharthausen war bei der Bevölkerung nie gern gesehen, erst recht nicht, als Bayern Ei vor vier Jahren in die Schlagzeilen geriet; mindestens 187 Menschen sollen laut Staatsanwaltschaft an salmonellenverseuchten Eiern aus den Bayern-Ei-Standorten erkrankt sein. Ein Mensch soll gestorben sein, so lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Das Landgericht Regensburg ist mit dem Fall betraut. Über eine alternative Nutzung des Gebäudes ließ die Brüterei Süd nichts verlauten. (lbn)