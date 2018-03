Verkehr Rentner kracht in parkenden Lastwagen Bei dem Unfall im Straubinger Stadtgebiet wurde der Senior schwer verletzt. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

Mail an die Redaktion Warum der Rentner mit seinem Auto in den parkenden Lastwagen fuhr, ist noch unklar. Foto: Filipcic

Straubing.Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Straubinger Heerstraße ereignet. Laut einem Sprecher der Polizei Straubing ist ein Rentner mit seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache in einen parkenden Lastwagen gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass der Airbag des Autos aufging.

Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und brachten ihn in eine Klinik. Laut Polizei schwebt der Senior zum Glück nicht in Lebensgefahr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15 000 Euro.

