Mobilität Straubing hat jetzt den E-Turbo In Niederbayern ist der erste Hypercharger Süddeutschlands entstanden. Der ist 34 Mal schneller als die Steckdose zuhause.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Der neue Hypercharger, eine Turbo-Ladesäule, lädt Elektroautos und Busse in Straubing innerhalb von zehn Minuten auf. Fotos: Bäumel-Schachtner

Straubing.Das Laden dauert viel zu lange – das ist das Argument, das viele Autokäufer anführen, wenn sie sich gegen ein Elektroauto und für ein konventionelles Fahrzeug entscheiden. Das soll sich nun ändern. In Straubing ist diese Woche der erste Hypercharger Süddeutschlands in Betrieb genommen worden. Es handelt sich dabei um eine Turbo-Ladestation, die die Speicher eines Elektroautos binnen acht bis zehn Minuten durch eine spezielle Technologie auflädt. Einmal tanken kostet 7,50 Euro und reicht so weit, wie der Speicher des Autos ausgelegt ist.

Auf den Parkplatz an der Donaugasse in Straubing ist die Wahl für den ersten Standort eines Hyperchargers in Süddeutschland und einen der bislang ganz wenigen seiner Leistungsklasse in Deutschland gefallen. Ein roter Jaguar I-Pace wird gerade aufgeladen. Das klare Display der Ladesäule führt den „Tanker“ Schritt für Schritt durch den Ladevorgang. Bezahlt werden kann per E-Wald-Card oder über eine App: Mit dem Smartphone wird der QR-Code gescannt, der angezeigt wird, und dann wird ganz einfach bargeldlos bezahlt. 7,50 Euro sind es pro Ladevorgang. Beim Jaguar I-Pace bedeutet dies eine Reichweite von rund 400 Kilometern, wie E-Wald-Geschäftsführer Otto Loserth beziffert.

Es muss kein Jaguar sein

Doch die neue Turbo-Ladesäule ist für jedes Elektrofahrzeug geeignet, auch für Busse, erklärt Loserth. Über die App kann auch nachgesehen werden, ob die Säule gerade frei ist. Große Wartezeiten gebe es jetzt noch nicht, so der E-Wald-Chef, doch das könnte sich in der Zukunft ändern. Die Energie komme hier blitzschnell ins Auto. „Das ist durch eine hohe Leistungselektronik möglich“, erkärt Loserth im Gespräch.

Bis zu 300 kW elektrischer Energie können ihm zufolge an Auto oder Bus abgegeben werden. „Das erfordert besondere Komponenten, so werden zum Beispiel in der letzten Stufe der Ladung die Kabel flüssigkeitsgekühlt, weil sie sonst zu heiß werden würden.“ Gebe es Störungen, sei dies von zentraler Stelle einsehbar – meistens scheitere der Ladevorgang an der umfangreichen Informatik. Dies werde sofort angezeigt und könne dann behoben werden. Die Kosten für einen Hypercharger bezifferte Loserth mit rund 50000 bis 60000 Euro. „Über die Hälfte der Kosten steckt im Boden“, informiert er. Dazu komme noch einmal annähernd der gleiche Betrag für die Säule. In Straubing sei ideal, dass der erforderliche Trafo ganz in der Nähe sei. Der Parkplatz, an dem bereits bisher eine E-Wald-Ladestation war, habe sich zudem bewährt, da die Stellplätze für die Tankstelle nur selten zugeparkt seien und da die Lage sehr zentral sei – in einem Mittelzentrum, an vorbeiführenden Durchfahrtsstraßen.

„Über die Hälfte der Kosten steckt im Boden.“ Otto Loserth



„Der Hypercharger ist 34 Mal schneller als die Steckdose zuhause, die bislang am meisten genutzt wird, weil sich das Auto ganz einfach am häufigsten dort befindet“, so der Geschäftsführer. Rund 80 Prozent der Elektroautos werden ihm zufolge momentan noch daheim aufgeladen. Dies solle sich ändern: „Manchmal muss man einfach schnell nachladen.“ Ein Unternehmen plane derzeit 400 Standorte von Hyperchargern in ganz Europa, so dass alle 120 Kilometer so eine Säule zu finden sei. Die nächste Säule nach Straubing entstehe in Landsberg am Lech, und auch Teisnach, Heimat von E-Wald, ziehe ungefähr im September nach.

Loserth glaubt, dass die Industrie im Jahr 2026 so weit sein wird in Deutschland, dass jedes neu angemeldete Fahrzeug ein E-Fahrzeug sein könne – in der Theorie. In Norwegen seien bereits jetzt 43 Prozent der Neuanschaffungen Elektrofahrzeuge, „und die haben auch lange Strecken im ländlichen Raum zurückzulegen.“ Regierungsvizepräsident Dr. Helmut Graf, der zur Eröffnung der Ladesäule gekommen war, freute sich über die Vorreiterrolle Niederbayerns, bezweifelte aber, ob die Elektromobilität komplett den Verbrennungsmotor verdrängen werde: „Dies würde auch enorme Veränderungen der Industrie in Niederbayern mit sich bringen.“

„Nur eine Zigarette lang“

Auch Regens Landrätin Rita Röhrl (SPD) war als Gründungsgesellschafterin zur Einweihung des Hyperchargers gekommen. „Aller Anfang bei E-Wald war schwer, doch manchmal muss man einfach ein wenig spinnen. Das hier ist wieder ein Meilenstein“, bekräftigte Röhrl, die bis vor ihrer Wahl zur Landrätin Bürgermeister der E-Wald-Gemeinde Teisnach war. Für sie sind zwei Dinge bei der Elektromobilität entscheidend: Dass umweltschonende Energie verwendet wird und dass der Straßenlärm reduziert werden kann. Das schnelle Laden findet sie „sensationell“: „Es dauert nur eine Zigarette lang.“

Und warum war es ausgerechnet E-Wald, der die erste Ladesäule eröffnet hat? „Weil wir halt so schnell sind“, schmunzelt Loserth. Mittlerweile habe man sich als Wirtschaftsunternehmen aufgestellt, seit die Förderung ausgelaufen sei, und stehe gut da. Mit einem Hypercharger könne jede Kommune E-Wald beauftragen, die die Kosten schultern kann – „aber es ist eher ein Projekt für größere Gemeinden und Städte.“ Loserth sieht aber auch kleine Ladestationen auf dem Land als Zukunft: „Landwirte können sie zum Beispiel mit Strom aus ihrer PV- oder Biogasanlage problemlos betreiben.“

