Unglück B16: Tödlicher Schuss kam aus Jagdgewehr Jäger einer Drückjagd bei Nittenau stehen weiter im Fokus der Ermittler. Ihre Waffen wurden bereits sichergestellt.

Von Martin Kellermeier

In diesem Maisfeld neben der B16 fand die Drückjagd auf die Wildschweine am Sonntag statt.

Nittenau.Nach dem tragischen Unfall am Sonntagvormittag auf der B16 in der Nähe der Stadt Nittenau (Landkreis Schwandorf), bei dem ein 47-jähriger Regensburger auf dem Beifahrersitz erschossen wurde, verdichten sich die Hinweise, dass der tödliche Schuss im Zuge einer Wildschweinjagd in der Nähe des Weilers Goppeltshof gefallen ist. „Das Projektil stammt definitiv aus einem Jagdgewehr“, sagte Polizeisprecher Andreas Weidauer der Mittelbayerischen am Dienstagvormittag. Das hätten Untersuchungen nach der Obduktion des Leichnams am Montag ergeben. Im Körper des Toten fanden Gerichtsmediziner das Projektil.

Überprüfungen der Waffen sind zeitintensiv

Die elf Jäger veranstalteten nach Informationen der Mittelbayerischen gegen 10 Uhr eine Drückjagd auf Wildschweine in einem Maisfeld, das direkt an die Bundesstraße 16 anschließt. Auch Hundeführer sollen laut Jägerkreisen an der Jagd beteiligt gewesen sein. Den Schwerpunkt der Ermittlungen bilden weiter „zeitintensive Überprüfungen“ der Jäger der Drückjagd, sagte Polizeioberkommissar Weidacher. Die Ermittler hätten mehrere Gewehre der Jäger sichergestellt und versuchen nun das Projektil einer der Waffen zuzuordnen.

Hier wurde der 47-jährige Beifahrer von dem Projektil getroffen:

Sicherheit steht für Jagdverband an oberster Stelle

Der Bayerische Jagdverband verwies auf Nachfrage der Mittelbayerischen auf ständige Fortbildungs- und Schulungsmöglichkeiten für die Jäger. „Wir bemühen uns, dass wir alles so sicher wie möglich gestalten“, sagte Egbert Urbach, Leiter der Landesjagdschule. Der tödliche Schuss bei Nittenau war für Urbach „ein Einzelfall“.

„Vermutlich sind Aspekte der Sicherheitsverhütung nicht beachtet worden“ Egbert Urbach, Leiter der Landesjagdschule



Zu weiteren Details wollte sich Urbach nicht äußern – nur so viel: „Vermutlich sind Aspekte der Sicherheitsverhütung nicht beachtet worden.“ Man wolle beim Jagdverband aber zunächst die Ermittlungen der Polizei abwarten. Fest stand für den Vertreter des Jagdverbands aber bereits am Dienstagvormittag: „In Richtung von Gebäuden, Menschen und eben auch Straßen schießt man nicht. Das ist ein eiserner Leitsatz!“

