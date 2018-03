Ehrung Das neue Zauberwort heißt „Heimat“ Albert Füracker verleiht den „Heimatpreis Oberpfalz“. Der Abend fördert Facetten eines Begriffs zutage.

Von Peter Geiger

Die Gesprächsrunde „Heimat" bei der Verleihung des Heimatpreis Oberpfalz in Amberg mit Michael Köllner, Trainer 1. FC Nürnberg, Moderatorin Marion Schieder, Albert Füracker und Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny (v.l.n.r.) Foto: Andreas Brückmann

Amberg.Der Begriff „Heimat“ hat sich in den vergangenen Jahren gemausert. Lange Zeit hatte er für all das gestanden, was rückständig war und überwunden werden wollte. Plötzlich aber, im Angesicht globaler und digitaler Herausforderungen, schien er zu funkeln wie ein Zauberwort – und die Antwort zu liefern, sämtliche gordischen Knoten der Gegenwart zu lösen. Nur so ist zu erklären, weshalb sich der Freistaat Bayern seit der vergangenen Landtagswahl ein eigenes Heimatministerium leistet, das seit 2015 einen Heimatpreis in den sieben Bezirken auslobt.

Für die diesjährige Veranstaltung in Amberg hatte es der Terminplan eigentlich vorgesehen, dass der zuständige, aber zu diesem Zeitpunkt nur mehr geschäftsführende Minister Markus Söder die Preisverleihung vornehmen sollte. Offensichtlich hielten ihn aber – am Tag vor seiner Inthronisation als Seehofer-Nachfolger – wichtige Geschäfte von der Teilnahme am Festakt im schmucken Stadttheater der alten Hauptstadt der Oberen Pfalz ab.

Ein Heimatloser, der weich fällt

Anstelle Söders übernahm sein geschäftsführender Staatssekretär Albert Füracker, selbst ein waschechter Oberpfälzer aus Parsberg, die Preisverleihung. Jedenfalls wurde der Oberpfälzer CSU-Bezirkschef nicht müde, auf die eigene Heimatlosigkeit zu verweisen. Trotzdem schimmerte durch: Er wird weich fallen. Und darf wohl darauf hoffen, dass sein Ex-Chef im neu zugeschnittenen Kabinett auch sein künftiger Vorgesetzter sein wird.

Dass die Fußstapfen eines Markus Söder freilich groß sind, offenbarte die Gesprächsrunde, die nunmehr Albert Füracker zu moderieren hatte. Von seinen mitgebrachten Kärtchen las er brav seine Fragen ab, lockte aber dennoch – typisch Oberpfälzer! – durchaus Witziges hervor. Wie etwa das Paradoxon des gastgebenden Oberbürgermeisters Michael Cerny: Die Amberger Bürger wollten zwar alles geändert sehen – nur hinterher solle es dann doch so bleiben, wie’s schon immer war. Club-Trainer Michael Köllner sang das Hohelied auf seinen Geburtsort Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth, mit durchaus selbstironischem Unterton: „Das Leben im Wirtshaus ist schon hart – mit vier Jahren schon musste ich das Schafkopfen lernen!“ Offenbar versteht er sich bis heute meisterhaft auf diese Disziplin, weshalb im Mannschaftsbus in international besetzter Runde gekartelt wird. Der in München ansässigen Antenne-Bayern-Moderatorin Marion Schieder blieb es vorbehalten, den Themenkomplex des Abends in seiner fluiden Vielgestaltigkeit zu behandeln: „Auch die A 93, hab’ ich gelernt, kann Heimat sein!“ Dass sich Bezirkspräsident Franz Löffler neben Ausführungen zum Arbeitsmarkt („In den 1980er Jahren hatten wir im Landkreis Cham Arbeitslosenquoten von bis zu 50 Prozent – heute haben wir eine Eins vorm Komma.“) und zum digitalen Wandel auch aufs Glatteis der in sozialen Netzwerken tobenden „Lichter- und Winterfest“-Debatte begab – geschenkt.

Verdienst um die Lebensart

Am Ende überreichte Albert Füracker an die Nominierten den Heimatpreis Oberpfalz, lobte deren Verdienst um die Lebensart und betonte: „Sie setzen sich mit Verantwortungsbewusstsein, Leidenschaft und Kreativität für den Erhalt unserer Traditionen ein und sorgen dafür, dass diese an die künftigen Generationen weitergegeben wird!“ Und weil’s ein Heimatfest war, spielt die Musik dazu – und zwar das Ensemble der ebenfalls ausgezeichneten Freudenberger Bauernbühne.

Die Preisträger Gewinner: Ausgezeichnet wurden die Burgfestspiele Parsberg , D’Altbairischen Weiden e.V. und die Freudenberger Bauernbühne („die die Heimatverbundenheit eines Dorfes auf der Bühne spiegeln“).

Kabarettist: Auch Toni Lauerer („als herausragender Vertreter des Humors der Oberpfalz“), Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald („ein Kleinod bayerischer Handwerkskunst“) und der Wild- und Freizeitpark Höllohe („ein Förderverein hat in jahrzehntelanger Arbeit eine Naturoase geschaffen“) wurden geehrt.

