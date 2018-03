Wetter Der Winter lässt nicht locker Über Nacht kehrten Schnee und Glatteis zurück. Auf den Straßen in der Oberpfalz und im Kreis Kelheim kam es zu Unfällen.

Mail an die Redaktion Ein Schneepflug schiebt den vereistem Matsch von einer Straße. Foto: Stefan Puchner

Regensburg.Mit Schnee und Frost kehrte der Winter nach Bayern zurück. Auch in Regensburg und der Region fiel über Nacht wieder Schnee. Am Sonntagmorgen waren die Straßen vielerorts noch von einer Schneedecke überzogen. Während der Nacht kam es zu einigen Glätteunfällen in der Oberpfalz und im Landkreis Kelheim. Zu einer signifikanten Unfallhäufung aufgrund der Witterung kam es laut Polizeipräsidium Oberpfalz jedoch nicht. 20 Unfälle zählten die Oberpfälzer Beamten zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens – das sei keine ungewöhnliche Anzahl.

Zum Verhängnis wurde das Winterwetter einem 47-Jährigen auf der B 85 bei Bodenwöhr: Wegen der Eisglätte und eines starken Seitenwinds geriet der Autofahrer zunächst ins Schleudern und verlor dann die Kontrolle über seinen Fiat Punto. Der Wagen überschlug sich. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, die Beifahrerin blieb unverletzt.

Im Landkreis Kelheim kam es ebenso zu Unfällen. Diese gingen jedoch glimpflich aus.

Zu einem tragischen Unglück kam es am Samstagabend bei Sulzbach-Rosenberg: Ein 18-Jähriger starb. Unfallursache war aber nicht das Wetter sondern eine Vorfahrtsverletzung.

Wetterwarnung für Regensburg

Der Frühling ist erstmal nicht in Sicht. Bis zur Wochenmitte soll es winterlich bleiben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Für Montag sagte der Meteorologe Schneefall im Alpenraum sowie Temperaturen von zwei Grad in Unterfranken bis minus vier Grad im südlicheren Bayern vorher. Nach einem weitgehend bewölkten Sonntag soll sich ab Montag die Sonne wieder öfter zeigen. Ab Mittwoch seien tagsüber wieder mildere Temperaturen im Plusbereich zu erwarten, nachts soll es jedoch bis Ende der Woche frostig bleiben.

Für die Stadt und den Landkreis Regensburg warnt der Wetterdienst für den Sonntag vor Schneeverwehungen. Stellenweise könnten Straßen und Schienenwege unpassierbar sein. „Vermeiden Sie alle Autofahrten“, heißt es in der Wetterwarnung.

Die Kälte könnte sich zäh im Freistaat halten. Bis zum Ende der kommenden Woche ist in den Nächten strenger Frost möglich, also weniger als minus zehn Grad. Autofahrer müssten sich auf glatte Straßen einstellen. „Bei Sturmböen kann es auch Schneeverwehungen geben“, warnte der Experte.

