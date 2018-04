MZ-Kantine Ein Jurist auf kreativen Abwegen Er ist ein Weltreisender und Weltensuchender: Florian Peters tritt mit seinem Trio in der MZ-Kantine auf.

Von Michael Scheiner

Kein purer akademischer Jazz geworden, sondern melodisch swingende Musik: Dafür steht Florian Peters.

Regensburg.Statt des geliebten Umbria Jazzfestivals in Perugia, das Florian Peters seit vielen Jahren regelmäßig mit seinem Vater besucht, steht heuer das legendäre Montreux Jazz Festival in seinem Kalender. Unglücklich ist der Musiker – Peters spielt selbst Gitarre, Klavier und Akkordeon – deswegen nicht. Aber „die richtig interessanten Acts“, seufzt er etwas wehmütig, „wie der große Paolo Conte und Massive Attack treten an anderen Tagen auf, als wir dort sind.“

Bevor es auf die Reise an den Genfer See geht, steht für den vielseitigen Tonkünstler selbst noch ein Auftritt in seiner Heimatstadt an. Am 24. Mai, einem Donnerstag, spielt er mit seinem Trio in der Kantine der Mittelbayerischen Zeitung – und wir laden 30 Leser in Begleitung dazu ein. Mit diesem Konzert beschließen die drei Musiker eine längere Tour. Die hat sie nach Veröffentlichung ihres neuen Albums „11 Waves“ durch zahlreiche Städte und Clubs in Deutschland geführt. Nach dem Erstling mit dem geheimnisvollen Titel „Nau“ haben sie das aktuelle Album im weltberühmten Rainbow Studio von Jan Erik Kongshaug aufgenommen.

Lieber Entdecken als Juristerei

Dass die „11 Waves“ damit jazzlastiger würden, war von vorne herein klar. Peters hat in den elf Songs, die mal sanft und rau und dabei unaufhaltsam wie Wellen zu ihm gekommen sind, deutlich mehr Piano eingearbeitet. Es ist damit „blauer und cooler als der Vorgänger“ geworden, wie er selbst es beschreibt. Dennoch ist es kein purer akademischer Jazz geworden, sondern melodisch swingende Musik, die das Trio mit Lust und Freude zelebriert. Bei Peters spielen immer auch andere Stimmungen, Stile, Ideen mit in seine Musik hinein. Er ist ein Weltreisender und Weltensuchender, außen wie innen. Manchmal zeigt sich das schon in einem Titel wie „Des Grandes Voyages“. Diese „großen Reisen“ führen ihn an die Küsten des Reggaes, in Neofolkgefilde, in luftige Singer-Songwriterecken oder zu beschwingten Latinmelodien.

Es ist die Vielfalt und der Reichtum verschiedener Stile und Sounds, von denen sich Peters ansprechen lässt. Gleichermaßen tauchen seine Mitmusiker Roland Duckarm am Schlagzeug und Gunther Rissmann am Bass in die melancholische Tiefen und Feinheiten von Peters Musik ein und machen sie sich zu eigen. Sie sind ein eingeschworenes Team und verstehen sich blind, wenn sie gemeinsam auf der Bühne stehen. Nach dem Auftritt in der MZ-Reihe – das auch der Abschluss des kreativen Gitarrenworkshops in der MZ-Akademie sein wird –wird es erst mal eine Pause geben. Peters konzentriert sich verstärkt auf andere Aktivitäten, er unterrichtet auch viel und gibt Kurse in gewaltfreier Kommunikation.

Studiert hat der Anfang Vierziger ganz etwas anderes – Jurisprudenz. Näher als die Juristerei lag dem gebürtigen Münchner allerdings immer das Kreative, das Entdecken neuer Dinge und das spontane Erleben. Mit sieben Jahren begann er Klavier zu spielen, mit Unterricht und Etüden üben. Anders als bei vielen Jugendlichen, die sich irgendwann anderen Dingen zuwenden, kamen bei ihm Clinics hinzu, in denen er den Jazz und die Improvisation entdeckte. Später nahm er Unterricht bei Ray Santisi, der auch Diana Krall als Schülerin hatte.

Gesangsunterricht hatte er bei Beate Echtler, die mit ihrer Methode des „natural voice teaching“ die natürliche Stimmbildung unterstützt. Parallel dazu baute Peters seine musikalischen Aktivitäten aus, spielte als Solist und in verschiedenen Bands Rock- und Popmusik und mit „Lawaschkiri“ einen anregenden Nu-Folk.

Ausklinken muss auch mal sein

Vor einigen Jahren entdeckte er die gewaltfreie Kommunikation, die er seitdem zu einem weiteren Standbein ausgebaut hat. Regelmäßig bietet er Übungsgruppen, Seminare und Crossover-Projekte an, mit welchen er seine kreativen Bereiche verbindet. Dazu gehören Kursangebote mit der MZ-Akademie.

Peters drückt sich selbst gerne auf vielfältige Weise aus und ihm liegt daran, andere auf einem ähnlichen Weg zu unterstützen. Er vermittelt das technische Know-how und verwendet gleichzeitig viel Zeit und Mühe darauf, dass die Teilnehmenden auch lernen ihre innere Haltungen zu erkennen und ein Bewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln. Um seine Ideen umsetzen zu können, hat er in der Altstadt ein „Casa“ getauftes kleines Zentrum eingerichtet, wo er Kurse abhält und Aufnahmen machen kann, um neue Stücke auszuprobieren.

Hier findet er auch den Freiraum und die Ruhe zu komponieren und neue Songs zu entwickeln. Als Anhänger eines bewussten Lebens im Hier und Jetzt klinkt er sich auch manchmal aus allem Aus. Dann paddelt er im Kajak die Donau runter Richtung Schwarzes Meer, tanzt Tango oder meditiert in einem indischen Ashram.

