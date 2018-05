Soziales Im September fließt Bayerns Pflegegeld Pflegebedürftige im Freistaat erhalten künftig 1000 Euro im Jahr. Wir beantworten Fragen zum neuen Landespflegegeld.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Söders Kabinett drückt bei der Umsetzung des bayerischen Pflegepakets aufs Tempo. Bereits ab Mai sollen Anträge für das Landespflegegeld gestellt werden können. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Amberg. Was ist der Unterschied zwischen Pflegegeld und Landespflegegeld?



Das herkömmliche Pflegegeld ist eine Leistung aus der Pflegeversicherung, die Menschen zusteht, die wegen körperlicher oder geistiger Einschränkungen Hilfe im Alltag brauchen. Der jeweilige Pflegegrad wird durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen festgestellt. Das nun vom Kabinett beschlossene Landespflegegeld ist eine Leistung, die zusätzlich für Pflegebedürftige in Bayern geleistet wird. Für einen Antrag muss mindestens ein Pflegegrad 2 durch den Medizinischen Dienst diagnostiziert worden sein.

Wie hoch ist das Landespflegegeld und wie wird es beantragt?

Im Jahr werden zusätzlich 1000 Euro an Pflegebedürftige in Bayern ausgezahlt. Die Anträge werden ab Mai angenommen. Dafür wird in Kürze eine eigene Internetplattform eingerichtet (www.landespflegegeld.bayern.de) auf der alle weiteren Informationen zu finden sind. Voraussetzung für einen Antrag ist ein Wohnsitz in Bayern sowie mindestens eine Einstufung in Pflegegrad 2. Im September wird die Leistung für 2018 erstmals ausgezahlt. Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat versprochen, dass auch Anträge, die erst im Dezember gestellt werden, noch für 2018 berücksichtigt werden und diese finanzielle Unterstützung erhalten.

Warum wird ein neues Landesamt für Pflege geschaffen?



Die Auszahlung des Landespflegegeldes ist nur eine von vielen Aufgaben, die beim neuen Landesamt für Pflege angesiedelt werden, das eine sogenannte Mittelbehörde des bayerischen Gesundheitsministeriums sein wird. Wie Ministerin Melanie Huml am Freitag in Amberg ausführte, soll eine Art „Pflegemetropole“ geschaffen werden, in der eine zukunftsfähige Infrastruktur für diesem wichtigen Lebensbereich zusammenläuft. Das Landesamt soll ab 2019 zudem Millioneninvestitionen in den Ausbau der stationären Pflege auf den Weg bringen. Allein 60 Millionen Euro sollen jährlich in die Schaffung von 1000 neuen Pflegeplätzen investiert werden. Weitere fünf Millionen sollen in den Ausbau der Kurzzeitpflege fließen. 500 sollen neu entstehen.

Welche weiteren Aufgaben werden übernommen?

Das Landesamt wird zudem Aufgaben im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung übernehmen. „Wir wollen nicht nur auf den letzten Metern, sondern auch in den letzten Stunden die bestmögliche Versorgung“, betonte Huml. Die bayerische Gesundheitsministerin will dafür unter anderem die palliative Begleitung in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen verbessern. „Damit Sterbende nicht mehr aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden müssen.“ Amberg wird zudem künftig die zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die Pflege von Demenzkranken sein –zusätzlich zu den Anlaufstellen, die in allen Regierungsbezirken geschaffen werden. Die Unterstützung von Pflegelotsen und ehrenamtlich Tätigen in der Pflege sind weitere Aufgaben. In der Behörde sollen aber nicht nur alle Themen rund um die familiäre Pflege angesiedelt sein, man werde sich auch um die Situation der Pflegekräfte in Einrichtungen kümmern, versprach Huml.

Kann man sich bereits auf Stellen im neuen Landesamt bewerben?

Die ersten Initiativbewerbungen sind bereits eingegangen, sagte am Freitag OB Michael Cerny. In Kürze soll es erste Stellenausschreibungen geben. Gesucht werden nicht nur Beamte, sondern auch Verwaltungsangestellte oder Informatiker. Huml könnte sich vorstellen, dass das künftige Landesamt auch ein attraktives Angebot für Absolventen der Pflegestudiengänge sein wird.