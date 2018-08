Unglück Jäger stehen im Kreuzfeuer Nach dem Todesschuss bei Nittenau hat die Polizei weiter eine Jägergruppe im Visier. Der Bauernverband äußert Kritik.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Eine Drückjagd bei Nittenau nahm am Sonntag ein fatales Ende. Die Jäger sollen laut MZ-Informationen das Unglück zunächst nicht bemerkt haben.Foto: Friso Gentsch/dpa

Es ist weiter unklar, welcher Jäger geschossen hat. Wie ermittelt die Polizei?

Die Beamten der Kriminalpolizei Amberg sind mit dem Fall betraut. Sie müssen klären, wer auf den 47-jährigen Regensburger am Sonntagvormittag geschossen hat. Tatort war gegen 10 Uhr die Bundesstraße 16 in der Nähe von Nittenau. Der Mann, Autofan und Mitglied des AMC Deuerling, starb dabei. Sein Fahrer, ein 61-jähriger Regensburger, wurde bei dem Unglück nicht verletzt. Die beiden Männer waren mit ihrem Kia auf dem Weg zum Automobilslalom des AC Nittenau. Auf dem Anhänger hatten sie ein Rennauto geladen.

Bereits kurz nach dem Unglück war eine Gruppe von Jägern ins Visier der Beamten gerückt. Diese hatten zum Zeitpunkt, als der tödliche Schuss fiel, in einem Maisfeld neben der B16 Wildschweine gejagt. Auf dem Maisfeld und der Bundesstraße war auch die Spurensicherung zugange. Laut Informationen der Mittelbayerischen konnten die Ermittler auf der Straße Splitter der zerbrochenen Seitenscheibe des Autos finden. Die Jäger hatten das Unglück zunächst nicht bemerkt. „Die waren total überrascht, als gegen Mittag die Polizei vorbeikam“, berichtet ein Jäger, der nicht namentlich in der Zeitung genannt werden will, der Mittelbayerischen.

Seitdem konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei auf die Überprüfungen der Jäger und ihrer Waffen. Mehrere davon wurden von der Polizei sichergestellt. Bei der Obduktion des 47-Jährigen konnten Gerichtsmediziner ein Projektil nachweisen.

Ein Sachverständiger des Landeskriminalamts Bayern versucht nun in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, diese Kugel einer der sichergestellten Waffen zuzuordnen. „Das Projektil wird mit hoher Energie durch den Lauf des Gewehrs geschossen und erhält dadurch eine Art Fingerabdruck der Waffe“, erklärt Polizeisprecher Andreas Weidauer. Ein ballistisches Gutachten soll zudem beispielsweise die Flugbahn des Projektils nachvollziehbar machen.

Haben die laufenden Ermittlungen Auswirkungen auf die Jäger?

Die Polizei hat die Jagdbehörde am Landratsamt Schwandorf über die Ermittlungen informiert. „Ob den Jägern der Jagdschein entzogen wird, muss die Jagdbehörde klären“, sagt Polizeisprecher Weidauer. Am Landratsamt will man die Maßnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft abwarten. „So lange die Ermittlungen laufen, dürfen die Jäger weiter auf Jagd gehen“, erklärt Hans Prechtl, Sprecher des Landratsamtes.

Wie trauern die Mitglieder des AMC Deuerling um ihren Freund?

Innerhalb des Vereins herrscht große Bestürzung über den Tod des 47-Jährigen. „Jeder schüttelt den Kopf“, sagt Vorstand Max Schneider. Das große Hobby des Unglücksopfers seien die Autos gewesen. Bei der Beerdigung will ein AMC-Vertreter eine Rede halten und einen Kranz niederlegen. „Wir könnten uns vorstellen, dass wir an einem bestimmten Punkt bei der Regensburger Classic Rallye an ihn erinnern“, sagt Schneider.

Peta äußert Kritik an Jägern Unglück: Der Jagdunfall bei Nittenau hat auch Tierschutzorganisationen auf den Plan gerufen.

Vorwurf: In einer Mitteilung von Peta heißt es: „Jahr für Jahr ereignen sich zahlreiche Tragödien, weil schießwütige Spaßjäger verantwortungslos in der Gegend herumballern. Ein Eingreifen des Gesetzgebers ist längst überfällig.“

Warum sind Jäger überhaupt in einem Maisfeld im Einsatz?

Meistens beauftragen die Landwirte selbst die Jäger, weil die Wildschweine in ihren Feldern große Schäden anrichten. Die Tiere fressen zum Beispiel die Maiskolben und knicken ganze Pflanzen um. „In den letzten 20 Jahren hat sich der Wildschweinbestand verzehnfacht“, sagt Josef Wutz, Präsident des Bauernverbands in der Oberpfalz. Für die Bauern geht es ums Geld. Ein Hektar Mais bringt rund 1500 Euro.

Wie genau gehen Jäger bei einer Drückjagd vor?

Bei einer Drückjagd umstellen die Jäger in Warnkleidung eine bestimmte Fläche. Im Unglücksfall auf der B16 handelte es sich dabei um ein Maisfeld. Treiber und Hunde durchkämmen dann die Fläche und scheuchen die Wildschweine davon. Die flüchtenden Tiere werden dann von den Jägern beschossen. Zuvor bestimmt der Jagdleiter, wo geschossen werden darf. „Jeder Schütze ist dennoch selbst für seinen Schuss verantwortlich“, sagt Egbert Urbach, Leiter der Landesjagdschule.

Der Beschuss sollte von erhöhten Positionen erfolgen. „Im Idealfall stellt man Drückjagdsitze auf“, sagt Urbach. Diese Sitze haben eine Höhe von rund 1,70 Metern. „Man schießt von oben, weil Fehlschüsse dann im Boden landen würden“, erklärt der Jagdexperte weiter. Wichtig für die Jäger ist dabei auch der sogenannte Kugelfang. Urbach: „Hierbei handelt es sich um einen natürlichen Untergrund oder Hang, an dem sich das Geschoss sicher verfängt.“

Die Waffen sind bei einer Drückjagd in der Regel sogenannte Büchsen. „Damit verschießt man einzelne Projektile“, erklärt Martin Kuchenreuter, Büchsenmachermeister aus Cham. Die Projektile hätten einen Durchmesser von 6,5 Millimetern aufwärts und seien so konstruiert, dass sie einen schnellen Tod herbeiführen. „Die Projektile vergrößern beim Auftreffen ihren Durchmesser und sorgen so für eine größere Wunde“, sagt Kuchenreuter.

„Die Jäger werden aktuell der Wildschweinpopulation nicht Herr“ Josef Wutz, Präsident des Bauernverbands in der Oberpfalz



Josef Wutz, Präsident des Bauernverbands in der Oberpfalz, kritisiert das Vorgehen der Jäger: „Sie werden aktuell der Wildschweinpopulation nicht Herr!“ Laut Wutz sei es notwendig, öfter revierübergreifend zu jagen, da Wildschweine in einer Nacht bis zu 40 Kilometer zurücklegen. Für Landesjagdschulleiter Urbach spielt der Druck auf die Jäger eine große Rolle. „Da kann es schon sein, dass sich jemand zu gefährlichen Drückjagden hinreißen lässt.“

