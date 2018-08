Ermittlungen Jagdunfall: Polizei sucht Maisfeld ab Dutzende Beamte waren bei Nittenau im Kreis Schwandorf im Einsatz. Auch Metalldetektoren wurden dabei eingesetzt.

Von Martin Kellermeier

Nittenau.Knapp drei Wochen nach dem dramatischen Jagdunglück auf der B16 in der Nähe von Nittenau (Landkreis Schwandorf), bei dem ein 47-jähriger Beifahrer aus Regensburg erschossen wurde, hat die Polizei am Freitag zum zweiten Mal mit einem Großaufgebot das Maisfeld und umliegende Grünstreifen abgesucht. Auf der Fläche, die mittlerweile abgeerntet ist, hatten mehrere Jäger zum Unglückszeitpunkt am 12. August eine Drückjagd auf Wildschweine unternommen. Im Zuge der Jagd muss sich ein Schuss aus einer der Waffen gelöst haben, der den Regensburger tödlich traf.

Suchaktion dauerte mehrere Stunden

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in alle Richtungen: Unglücksfall, fahrlässige oder vorsätzliche Tötung sind denkbar. Um Beweismittel zu finden, suchten Beamte der Bereitschaftspolizei zusammen mit der Kripo das Feld am Freitag für mehrere Stunden erneut ab. Die Polizisten bildeten dabei eine lange Kette und gingen Meter für Meter das Feld ab. Auch Metalldetektoren setzten die Beamten ein.

„Es wurden Gegenstände gesucht, die mit dem Unglück in Zusammenhang stehen könnten“, sagte Polizeisprecher Dietmar Winterberg auf Anfrage der Mittelbayerischen. Ob zum Beispiel Projektile gefunden wurden, konnte Winterberg nicht sagen. Das Ergebnis der Suchaktion lag ihm noch nicht vor. „Wir wollen wirklich nichts übersehen“, betonte Winterberg.

LKA erstellt weiter Gutachten

Weiter auf sich warten lassen auch die Gutachten des Sachverständigen des Landeskriminalamts. Der Experte versucht, das in der Leiche gefundene Projektil einer der sichergestellten Waffen der Jäger zuzuordnen. Ein Abschluss des Gutachtens ist weiter nicht absehbar. „Das ist ein sehr aufwendiger Fall für die Ermittler“, sagte Winterberg. Anfang der Woche hatte sich der Bayerische Jagdverband zu dem tragischen Vorfall zu Wort gemeldet. Der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes (BJV), Professor Dr. Jürgen Vocke, zeigte sich in einer Mitteilung seines Verbandes entsetzt über den tragischen Ausgang der Erntejagd bei Nittenau.

