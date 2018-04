Essen Kulinarischer Oscar für Ostbayern Eine Persönlichkeit der ostbayerischen Gastro-Szene bekommt bald einen Kulinarik-Oscar. Um wen es sich handelt, ist geheim.

Foto: Berlu/Stock.adobe.com

Regensburg.Die Gastronomie in Ostbayern hat bald ihren eigenen Oscar: Im Rahmen einer internationalen Veranstaltung der kulinarischen Gesellschaft Chaîne des Rôtisseurs bekommt eine herausragende Persönlichkeit der ostbayerischen Gastro-Szene zum ersten Mal den neu geschaffenen Marie-Schandri-Preis verliehen, wie die Vereinigung mitteilte.

Wer den Kulinarik-Oscar der ostbayerischen Bruderschaft für sein Lebenswerk bekommt, ist noch geheim. Das Kuvert mit dem Namen des ersten Preisträgers wird am Abend des 12. Mai 2018 im Rahmen des „Grand Gala Diners“ im Marstall des Fürstlichen Schlosses in Regensburg geöffnet. Erster Träger des Marie-Schandri-Preises soll eine Persönlichkeit werden, die der Gastronomie in der Oberpfalz und in Niederbayern in den vergangenen Jahrzehnten entscheidende Impulse gegeben hat.

Die Preisverleihung in Regensburg

Die Namensgeberin des Preises ist die legendäre Köchin Marie Schandri, die 40 Jahre lang im Goldenen Kreuz am Regensburger Haidplatz gewirkt hat. Marie Schandri ist die Autorin des klassischen Regensburger Kochbuchs mit über 1000 traditionellen Rezepten aus der Region, ein Standardwerk, das 1867 zum ersten Mal verlegt worden ist und zahlreiche Neuauflagen und Überarbeitungen erfahren hat. Die Chaîne des Rôtisseurs will mit dem Preis gleichermaßen die Pionierin der Hochküche in Regensburg und die verdiente zeitgenössische Persönlichkeit der gastronomischen Szene würdigen.

Die Preisverleihung am Samstag, 12. Mai, im festlich dekorierten Marstall ist Teil der internationalen Chaîne-Veranstaltung in Regensburg. An diesem „Grand Chapitre“ nehmen Mitglieder der kulinarischen Bruderschaft aus ganz Europa und aus Übersee teil. Alle Einzelveranstaltungen sind schon seit Wochen ausgebucht. Den Auftakt bildet ein bayerischer Begrüßungsabend am 10. Mai, im Bischofshof. Für die nationale und internationale Veranstaltung werden 450 Gäste erwartet.

Leistungsschau der regionalen Spitzenköche

Am Tag darauf erfolgt eine Art Leistungsschau der regionalen Spitzenköche aus der Region: Die Mitglieder der Bruderschaft – der gleichberechtigt auch Frauen angehören – verteilen sich am Abend auf das Regensburger „Storstad“ (Anton Schmaus), das „Kastell“ der Burg Wernberg (Thomas Kellermann), das Restaurant „Eisvogel“ im Hotel Birkenhof (Hubert Obendorfer), „Schwöglers Restaurant“ in Bad Abbach (Helmut Schwögler) und die neue Location von Mario Parnitzke (bisher „Silberne Gans“, Regensburg). Ein Höhepunkt des Grand Chapitre ist das Aufnahmezeremoniell für neue Mitglieder am Samstag, 12. Mai, im Alten Ratssaal in Regensburg. Highlight ist das Grand Gala Diner im Marstall.

