Wirtschaft Landkreis Regensburg: Der Speckgürtel In einer Mini-Serie beleuchtet Autorin Marion Koller die Landkreise rund um Regensburg. Diesmal: das Regensburger Umland.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Die Stausituation wird sich während des A3-Ausbaus verschärfen. Fotos: Koller, Jens Niering, Krones/Theresa Stanglmair, Jaumann, Patrick Pleul, Julian Stratenschulte /dpa

Regensburg.Der Landkreis Regensburg bietet eine großartige Landschaft und die Nähe zur Stadt. Die größten Probleme: Das Handwerk lechzt nach Azubis. Wer in die City will, steckt häufig im Stau. Und die digitale Karte zeigt weiße Flecken.

Staugefahr zu den Stoßzeiten steigt

Mit 1500 Betrieben prägt das Handwerk die Wirtschaft des Landkreises. Viele Meister suchen händeringend Nachwuchs. Maria Politzka, Leiterin der Wirtschaftsförderung im Landkreis, sagt, der Fachkräftemangel fange bei den Azubis an und setze sich bei den Meistern fort. In Branchen wie dem Lebensmittelhandwerk oder dem Gesundheitswesen übersteigt die Nachfrage nach Azubis die Bewerberzahl erheblich. Die Behörde rechnet damit, dass sich der Engpass verschärft. Unternehmen haben Probleme, die Aufträge in angemessener Zeit zu bewältigen. 40 000 Menschen pendeln vom Kreis in die Stadt. Die Verkehrsinfrastruktur wird während des A3-Ausbaus noch stärker belastet. Politzka erwartet hohe Staugefahr. Die Zulieferung nach Regensburg werde ein Problem. Sie sieht aber „eher die städtischen Kollegen gefordert“. 80 Prozent der Kreis-Haushalte sind mit schnellem Internet versorgt. Bis in drei Jahren werden es 98 Prozent sein, sagt Glasfaserbeauftragter Harald Hillebrand. Die letzten zwei Prozent sind in Planung.

Gesellen und Azubis verzweifelt gesucht

Seit Jahren sucht Martin Hartl, Pächter des Regenstaufer Autohauses Hilz, einen Gesellen. Er nutzt dafür alle üblichen Kanäle – vergeblich. „Wir bekommen nicht mal mehr eine Bewerbung“, bedauert der Handwerksmeister. Einen Azubi würde der vierköpfige Betrieb ebenfalls einstellen, doch ohne einen weiteren Gesellen, der ihn anleitet, ist das nicht möglich. Außerdem fehlen auch hier die Interessenten. „Das ist so eine Art Teufelskreis“, erklärt Martin Hartl.

Im Autohaus Hilz erleben jedes Jahr mehrere Praktikanten den Alltag eines Kfz-Mechatronikers live. Keiner kommt nach dem Schulabschluss wieder, weder die Gymnasiasten noch die Mittelschüler. „Die Eltern wollen für ihre Kinder das Beste, die sollen alle studieren“, klagt Hartl. „Die Folge: Wir könnten wachsen, müssen aber stellenweise Aufträge ablehnen.“ Der Regenstaufer beobachtet, dass gute Mechatroniker für einen höheren Lohn in die Industrie abwandern. Zugleich wird das Handwerk wegen der Elektronik komplizierter.

Familien zieht es in die Regensburger Vororte

Von wegen Landflucht: Wie ein Magnet zieht der Speckgürtel rund um Regensburg junge Familien an, die sich dort ein Haus leisten können, in der Stadt aber schon lange nicht mehr. Im stadtnahen Wenzenbach haben sich die jüngsten Baugebiete Roither Berg und Schönberg innerhalb weniger Jahre gefüllt.

Die Preise für erschlossenes Bauland liegen im direkten Umland wie auch in Donaustauf, Regenstauf oder Wenzenbach zwischen 240 und knapp 500 Euro für den erschlossenen Quadratmeter. Am günstigsten sind Grundstücke in Riekofen mit durchschnittlich 70 Euro pro Quadratmeter, am teuersten in Pentling mit 480 Euro.

Aber auch auf dem Land fehlt allmählich bezahlbarer Wohnraum. Am höchsten sind laut Immobilienreport der Sparkasse Regensburg die Mieten in Pentling mit durchschnittlich 9,50 Euro pro Quadratmeter, am niedrigsten in Pettendorf und Hemau mit weniger als 7,50 Euro. Lappersdorf und Tegernheim bauen jetzt geförderte Wohnungen.

Der Landkreis Regensburg Einwohner und Zukunftschancen Mehr als 189 000 Einwohner leben im Landkreis Regensburg. Sehr hohe Zukunftschancen bescheinigte der alle drei Jahre herauskommende Prognose Zukunftsatlas 2016 dem Landkreis. Dieser rangierte auf Platz 39 von 402 Städten und Kreisen. Bei der Innovation erreichte er Platz 14, beim Wohlstand 18, beim Arbeitsmarkt nur 282. Gründe: Das Umland könnte mehr Jobs bieten – auch für Hochqualifizierte.

Arbeitsplätze Es gibt 64 500 Jobs, 44 500 davon sind sozialversicherungspflichtig.

Rosige Zukunft fordert hohe Investitionen

Um die Zukunft des Landkreises sorgt sich Maria Politzka von der Wirtschaftsförderung überhaupt nicht. Die Zahl der Arbeitsplätze steigt. Die Gewerbegebiete, besonders an der Autobahn in Regenstauf, Laaber/Brunn, Wörth/Wiesent und an der B15 in Schierling sind äußerst gefragt. Auch das interkommunale Gewerbegebiet zwischen Regensburg und Wenzenbach will der dortige Gemeinderat ohne die Stadt anpacken, weil laufend Interessenten nachfragen.

Um dem erhöhten Staurisiko während des A3-Ausbaus zu entgehen, werden mehr Bürger auf Bus, Bahn und Fahrrad umsteigen müssen. Firmen wie Krones erlauben den Mitarbeitern, flexibel zu arbeiten. Sie ändern Zulieferwege und Schichten.

In den Breitbandausbau im Landkreis wurden 35 Millionen Euro investiert. Um überall das nötige Glasfaserkabel zu schaffen, müssten Fördergelder von Bund und Land her, fordert der Breitbandbeauftragte Harald Hillebrand.

Krones wird noch internationaler

Die Krones AG ist mit 6500 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im Landkreis (weltweit ca. 15 000). Zeitarbeiter, Werkstudenten und Praktikanten kommen hinzu. Die Maschinenbaufirma plant 2018 etwa 250 Neueinstellungen. Die zwei Ziele für die kommenden Jahre: Digitalisierung und Internationalisierung. Bis 2020 will Krones laut Sprecherin Danuta Kessler-Zieroth allein in Neutraubling bis zu 180 Millionen Euro in die „Fabrik der Zukunft“ investieren. Krones erwirbt in vielen Ländern von China bis Brasilien Firmenanteile oder baut eigene Fabriken und bildet einheimische Servicefachleute aus.

Händchen für exquisiten Genuss

Der Einzelhandelskaufmann Florian Gebhardt hat sich 2017 einen Traum erfüllt und mit dem Klosterstadel in Pielenhofen selbstständig gemacht. Im Laden bietet der 31-Jährige Gemüse, Käse und Fleisch von ausgewählten regionalen Betrieben. Ein Bergmattinger Hofladen, eine Käserei aus Beratzhausen und Gemüse Espach aus Sinzing beliefern ihn. Florian Gebhardt lernte bei Rehorik und hat dort eine Leidenschaft fürs Kaffeerösten entwickelt, also eröffnete er im Klosterstadel ein Café und röstet dort feinste Bohnen. „Wir sind echt zufrieden“, sagt er. „Das Regionale kommt sehr gut an. Wir leben zu 80 Prozent von den Einheimischen.“

