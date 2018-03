Glück Luftretter wurden neben A3 zur Hebamme Ein Mädchen kam direkt neben der Ausfahrt Rosenhof zur Welt. Die Rettungsflieger sahen beim Eintreffen schon das Köpfchen.

Von Martin Kellermeier

Merken

Mail an die Redaktion Notfallsanitäter Robert Weißflog hielt das kleine Mädchen stolz nach der Geburt im Arm. Foto: Franz Ahollinger/DRF

Regensburg.Solche Szenen, direkt neben der Autobahn und in rasender Geschwindigkeit: Es war am Sonntagnachmittag um 14.02 Uhr, als die Rettungsleitstelle die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christoph Regensburg“ alarmierte. „Drohende Geburt“ war das Stichwort. Sofort unterbrachen Pilot Franz Ahollinger, Notfallsanitäter Robert Weißflog und Notarzt Christoph Unterbuchner mit ihrem 1660 PS starken Helikopter den Landeanflug auf die Station in Regensburg. Zuvor hatten sie einen Einsatz in Deggendorf.

Vater winkte der Crew

Mit Höchstgeschwindigkeit flog das eingespielte Team entlang der A3 in Richtung Straubing. Direkt neben der Autobahnausfahrt Rosenhof winkte ein Mann wild der Crew entgegen. Es war der Vater des Babys. „Wir haben direkt neben dem Auto des Mannes gelandet“, sagt Robert Weißflog. Nicht einmal zehn Minuten nach der Alarmierung war „Christoph Regensburg“ am Boden.

Lesen Sie außerdem: Die Mittelbayerische hat die Crew von „Christoph Regensburg“ für einen Tag begleitet

Notarzt Unterbuchner und Notfallsanitäter Weißflog liefen sofort zum Auto. Darin fanden sie die werdende Mutter auf dem Beifahrersitz. Die Frau hatte bereits starke Wehen, eine Fahrt ins Krankenhaus war unmöglich. „Wir haben gleich den Ansatz vom Kopf des Kindes gesehen“, erinnert sich Robert Weißflog. Nach drei Minuten war die Geburt neben der Autobahn geglückt. Das kleine Mädchen lag kerngesund im Arm der Mutter aus dem Landkreis Regensburg.

Mutter und Baby kamen ins Krankenhaus

Zur Vorsicht kamen Mutter und Baby mit dem Rettungswagen in die Regensburger Hedwigsklinik. Wie das kleine Mädchen heißt, wissen die Luftretter um Robert Weißflog noch nicht. Als der Hubschrauber wieder startete, hatte das Kind jedenfalls noch keinen Namen.

Weitere Artikel aus der Oberpfalz lesen Sie hier!