Verkehr Oberpfälzer Polizei warnt Biker Zum Start in die Motorradsaison gibt es schärfere Kontrollen. Die Polizisten suchen vor allem das persönliche Gespräch.

Mail an die Redaktion Biker fahren in einem Konvoi: Die Motorradsaison beginnt. Foto: dpa

Regensburg.Unfallfrei durch die Motorradsaison: Die Polizei in der Oberpfalz sucht wie bereits im Vorjahr verstärkt den Kontakt zu Motorradfahrern, um ein Gefahrenbewusstsein zu schaffen und die Biker zu sensibilisieren. Gerade am Anfang der Saison sei wichtig, auf die Gefahren, die das Hobby „Motorrad fahren“ birgt, hinzuweisen, erklärte das Polizeipräsidium Oberpfalz. Deshalb führen die Beamten im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei verstärkt Präventionskontrollen bei Motorradfahrern durch. Bei dieser Aktion werde insbesondere das persönliche Gespräch mit den motorisierten Zweiradfahrern gesucht.

Beamte händigen einen Flyer aus

Während der Kontrollen in den Landkreisen Cham, Neumarkt, Regensburg und Schwandorf händigen die und Beamten den Bikern einen Flyer in Herzform aus. Darauf ist dargestellt, worauf es aus Sicht der Polizei beim sicheren Motorradfahren ankommt. Der Spaß auf zwei Rädern finde im Falle eines Unfalls ein jähes Ende mit unkalkulierbaren Folgen.

Die Aktion wird am Sonntag im Landkreis Regensburg gestartet. Bei den Auftaktaktionen stehen laut Polizei die Verkehrssicherheit und die Prävention im Vordergrund. Ziel sei es, die Motorradfahrer insbesondere auf die Gefahren hinzuweise, etwa das Risiko, bei nicht angepasster Geschwindigkeit übersehen zu werden. Allen Bikern müsse bewusst sein, dass sie keine Knautschzone wie Pkws haben. Stürze oder Zusammenstöße wirkten sich daher immer unmittelbar auf den Fahrer und Mitfahrer aus, auch dann, wenn sie selbst regelkonform fahren.

Kontrollgruppe Motorrad eingerichtet

Für die kommende Saison hat das Polizeipräsidium Oberpfalz eine Kontrollgruppe Motorrad eingerichtet. Neben der Geschwindigkeitsüberwachung soll sie Manipulationen an Zweirädern aufdecken und Lärmbelästigungen auf den Straßen reduzieren. Das Polizeipräsidium weist darauf hin, dass das Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand sein muss. Dazu zählen die Bereifung, Beleuchtung und die Bremsen am Motorrad. Neben dem vorgeschriebenen Helm sei die richtige schützende Kleidung wichtig – ebenso wie die körperliche Fitness. Die Polizei gibt einen weiteren Tipp: Mit einem Fahrsicherheitstraining, wie es Motorclubs und Fahrschulen anbieten, werden die Fahrfähigkeiten des Einzelnen aufgefrischt. Auch dies erhöhe die Chance, unfallfrei durch die Saison zu kommen.

