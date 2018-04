Glücksspiel Oberpfälzerin gewinnt rund 850 000 Euro Die Frau räumte bei der Lotto-Samstagziehung ab. Weil sie eine Kundenkarte hat, ist das Geld schon auf ihrem Konto.

Merken

Mail an die Redaktion Mit den Zahlen 1, 8, 12, 15, 46 und 48 war die Oberpfälzerin erfolgreich. Foto: Inga Kjer/dpa

Regensburg.Besondere Überraschung nach den Osterfeiertagen für eine Frau aus der Oberpfalz: Die Lotto-Kundenkartenspielerin erzielte am Ostersamstag einen satten Gewinn von rund einer dreiviertel Million Euro. Das teilte Lotto am Dienstag mit. Erfolgreich war die Frau demnach mit einem Normalschein im Spiel „6 aus 49“. Die Gewinnerin tippte die Zahlen 1, 8, 12, 15, 46 und 48. Zusammen für drei weitere getippte Lotto-Felder und der Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 investierte die Oberpfälzerin insgesamt 7,75 Euro reinen Spieleinsatz und hat exakt 849 924,40 Euro zurückbekommen. Weil die Oberpfälzerin über die Kundenkarte gespielt hat, konnte Lotto den Gewinn bereits auf ihr Konto überweisen.

Weitere Artikel aus der Oberpfalz lesen Sie hier!