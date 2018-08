Ermittlungen Unglück: Jäger im Visier der Ermittler Ein Regensburger wird auf der B16 erschossen. Jäger aus der Region sind erschüttert: „In Richtung Straße zielt man nicht!“

Von Martin Kellermeier und Philipp Seitz

In diesem Maisfeld neben der B16 fand die Drückjagd auf die Wildschweine am Sonntag statt. Foto: Martin Kellermeier

Nittenau.Zwei Warnschilder unter der Brücke der B16 bei Nittenau erinnern noch an eine Wildschweinjagd, die – wie es aktuell aussieht – als Alptraum endete. Was am Sonntagvormittag in der Nähe des kleinen Weilers Goppeltshof passierte, hat sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus binnen Stunden wie ein Lauffeuer verbreitet. Ein 47-jähriger Regensburger, der mit seinem 61-jährigen Fahrer auf dem Weg zum Automobilslalom des AC Nittenau war, sackte plötzlich auf dem Beifahrersitz zusammen – und starb wenig später.

Der Autofan wurde von einem Projektil tödlich getroffen, das durch die Seitenscheibe einschlug und mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Waffe eines Jägers stammte. Davon geht auch die ermittelnde Kriminalpolizei Amberg aus. Den Schwerpunkt der Polizeiarbeit bildeten aktuell die Überprüfungen bei Jägern, die zum Unglückszeitpunkt im Umfeld von Nittenau eine Jagd durchgeführt haben, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums der Oberpfalz.

Elf Jäger waren wohl an der Jagd beteiligt

Wie die Mittelbayerische aus örtlichen Jagdkreisen erfahren hat, handelte es sich dabei um eine Drückjagd auf Wildschweine in dem Maisfeld bei Goppeltshof, unmittelbar neben der Bundesstraße. Dabei werden die Tiere, die zwischen dem Mais leben, mit mehreren Hunden aus dem Feld getrieben und bei ihrer Flucht erschossen. „Der Bestand der Wildschweine hat immens zugenommen“, berichtet ein Jäger aus dem Landkreis Schwandorf, der nicht namentlich in der Zeitung genannt werden will.

Hier wurde der 47-jährige Beifahrer von dem Projektil getroffen:

Die Wildschweine finden mit den Maiskolben in den Feldern ihre Nahrung und verursachen dabei große Schäden. Die Jäger stünden unter enormen Druck – auch von Seiten der Landwirte. Die Jäger reagieren mit gezielten Jagden – wie eben auch am Sonntag. Elf Jäger und mehrere Hundeführer hatten sich laut dem Jäger dazu an dem Maisfeld eingefunden. „Man sieht im Feld deutliche Schäden, die die Wildschweine angerichtet haben, und kann daher die Jagd verstehen“, sagt der Jäger.

„Es gibt einen Leitsatz und der lautet: In Richtung Straße schießt man nicht“ Jäger aus dem Landkreis Schwandorf



Was dann genau am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr passiert ist, kann sich der Fachmann nicht erklären. In einer Sicherheitsbelehrung wird vor der Jagd auf die Gefahren hingewiesen. Wie dennoch die Kugel Richtung B16 fliegen und den 47-Jährigen tödlich treffen konnte, versteht der Jäger nicht. „Es gibt einen Leitsatz und der lautet: In Richtung Straße schießt man nicht!“ Den Jäger, der die Drückjagd organisiert hat, kennt der Informant persönlich: „Er ist sehr korrekt und zuverlässig.“

Die elf Jäger hätten bei der Jagd selbst nicht registriert, was passiert ist. „Die waren total überrascht, als mittags die Polizei kam.“ Ihr Zustand überrascht wenig: „Die sind alle total durch den Wind.“

Stellte Polizei Waffen sicher?

Aus wessen Waffe der tödliche Schuss abgegeben wurde, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Aus Jägerkreisen war zu erfahren, dass die Polizei bei allen Beteiligten der Wildschweinjagd Waffen und dazugehörige Munition sichergestellt hat. Diesen Schritt wollte Polizeisprecher Andreas Weidauer gegenüber der Mittelbayerischen nicht bestätigen. Der Polizeioberkommissar wollte auch nicht sagen, ob bei den Jägern Alkoholtests durchgeführt wurden. Dies alles sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

In Jagdkreisen wird damit gerechnet, dass die Ermittler über das Projektil den Jäger identifizieren können. Es handle sich dabei um Teilmantelgeschosse. „Diese Geschosse sind so konstruiert, dass sie ein Tier schnell zum Verbluten bringen. Sie sind daher auch wesentlich gefährlicher für den Menschen als die Munition aus den Polizeiwaffen beispielsweise“, sagt ein Jäger. Fest steht, dass das Projektil den Tod des 47-jährigen Regensburgers herbeigeführt hatte. Das ergab die Obduktion des Leichnams am Montag. Gerichtsmediziner hatten die Kugel im Körper des Mannes gefunden. Die Beamten ermitteln daher wegen fahrlässiger Tötung, aber auch ein tragischer Unglücksfall kommt für die Behörden in Betracht.

Scheibe war stark zersplittert

Für die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr war es ein Einsatz, an dem sie sich noch lange erinnern werden. Wie es überhaupt zu dem tödlichen Schuss kommen konnte, fragt sich im Gespräch mit der Mittelbayerischen ein Feuerwehrmann. Eine Erklärung dafür hat er nicht. Nur so viel: „Das Auto war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.“ Kreisbrandmeister Armin Jehl erinnert sich noch genau an die Bilder dieses tragischen Sonntagvormittags: „Die Scheibe des Autos war weg, komplett zersplittert.“

„Die Scheibe des Autos war weg, komplett zersplittert“ Armin Jehl, Kreisbrandmeister



Jehl und seine Kameraden eilten an die Unfallstelle und bauten Sichtschutzwände auf. Dahinter kämpften die Rettungskräfte um das Leben des 47-jährigen Regensburgers – am Ende vergeblich. Die Nachricht erreichte auch die Automobilsportler in Nittenau. Beim örtlichen Automobilslalom war der Regensburger, selbst Mitglied beim AC Deuerling, die letzten Jahre immer dabei. Entsprechend erschüttert waren die übrigen Starter, als sie vom Unglück erfuhren. Nittenaus Bürgermeister Karl Bley sprach von einem „ganz tragischen Vorfall“, der sich ereignet habe. Unter den Automobilsportlern sei die Bestürzung groß. Der Vorsitzende des Bezirksverbands des Bayerischen Jagdverbands (BJV), der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander Flierl, kündigt größtmögliche Transparenz an.

Immer wieder betont er gegenüber der Mittelbayerischen das Wort Sicherheit. Dieser Aspekt spiele schon bei der Jägerausbildung eine zentrale Rolle. Flierl spricht aus Erfahrung: Der Abgeordnete ist Jagdpächter und seit 18 Jahren aktiver Jäger. Überhaupt sei der vorsichtige, sichere und umsichtige Umgang mit einer Schusswaffe für die Jäger elementar. Zum Nittenauer Fall will sich Flierl nicht äußern. Hier gelte es, die abschließenden Ergebnisse der Ermittler abzuwarten.

