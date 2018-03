Landespolitik Was sich Ostbayern von Söder wünschen Was soll der neue bayerische Ministerpräsident anpacken? Wir haben elf Bürger aus der Region dazu befragt.

Die Mittelbayerische hat Ostbayern gefragt, was sie von ihrem neuen Ministerpräsidenten erwarten.

Metehan Barut, 22, Student aus Regensburg

„Markus Söder hat in seiner Rede zum Amtsantritt gesagt, er will ein Ministerpräsident sein für alle Menschen, die in Bayern leben. Ich erwarte von ihm, dass er das auch einhält und wirklich realisiert, wer denn alles Bürger in Bayern ist. Im Zuge der Globalisierung gibt es viele Menschen, die sich überall daheim fühlen müssen.“

Johannes Pflamminger, 31, Angestellter und Basketballspieler aus Schwarzenfeld:

„Ich hoffe, dass wir unter dem neuen Ministerpräsidenten Kindern und Jugendlichen wieder mehr Leben und Freizeit geben, damit sie das machen, was ihnen guttut: Spielen und Bewegung. Dazu gehört auch mehr Freizeit, um abends dem Vereinssport nachgehen zu können.“

Nico Sawatzki, Künstler aus Regensburg:

„Ich würde mir wünschen, dass sich endlich konkret mit dem Thema der Verankerung einer Ausstellungsvergütung im Urheberrecht auseinandergesetzt wird – es ist eine gute Sache, die jedem Künstler, ob jung oder alt, zu Gute kommen und ein wenig Anerkennung für Kulturschaffende zeigen würde.“ (Foto: Stefan Groenveld)

Magdalena Rohrmeier 20, Studentin aus Straubing:

„Ich würde mir von Herrn Söder und der gesamten Regierung wünschen, dass nicht jeder, der sich Sorgen um die aktuelle Zuwanderung macht, als rechts und fremdenfeindlich bezeichnet wird. Die Bedenken der Bürger, die sich auch im Wahlergebnis widerspiegeln, müssen endlich mehr Gehör finden.“

Karl Zettl, Hotelier und Klinikbetreiber aus Bad Gögging (Landkreis Kelheim):

„Ich bin der Meinung, dass Markus Söder weiß, wie wichtig der Mittelstand in Bayern ist und was er im Freistaat bewegt. Ich verspreche mir von Markus Söder, dass er einiges für den Tourismus tut und dass er die Bürokratie nicht weiter aufbläht.“

Cornelia Egg-Möwes, evangelische Pfarrerin aus Mainburg:

„Ich wünsche mir von Herrn Söder, dass er Schutzsuchenden auch Schutz bietet. Die Abschiebungen nach Afghanistan müssen aufhören. Außerdem wünsche ich mir einen multireligiösen Feiertag, einen Tag der Begegnung und des Dialogs. Das würde helfen, Hass und Missverständnisse abzubauen.“

Yvonne Nerbl, 31, IT-Mitarbeiter-Qualitätskontrolle, Pendlerin aus Bayreuth:

„Ich ärgere mich, dass der Service und die Informationspolitik der Bahn schlechter werden, die Preise aber steigen. Als Pendlerin nach Neumarkt zahle ich seit der Fahrplanänderung 220 Euro im Monat, aber wenn ich in Nürnberg umsteige, schaffe ich manchmal kaum noch den Anschluss.“

Dr. Peter Burnickl, 37, Unternehmer aus Velburg:

„Ich wünsche mir, dass die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) erhalten bleibt, denn die EU will sie kippen. Und ich würde mir wünschen, dass Existenzgründer mehr Möglichkeiten erhalten, an Kapital zu kommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer das ist. Wir brauchen mehr Gründer!“

Holger Dahlem, 44, Biolandwirt aus Bodenwöhr:

„Ich würde mir wünschen, dass die Landwirtschaft eine Reform erhält. Hierzu zählen ein klares Nein zur Gentechnologie, die Unterstützung bäuerlicher Kleinstbetriebe und verbundene Regionalität sowie ein Nein zur industriellen Landwirtschaft. Es braucht zudem ein Bekenntnis zur biologischen Landwirtschaft.“

Hermann Weiß, 57, Konditormeister aus Roding :

„Ich würde mir wünschen, dass sich die Politik mehr am Mittelstand orientiert und nicht nur an den großen Industriebetrieben. Der Mittelstand wird seit Jahrzehnten vernachlässigt. Zudem würde ich mir wünschen, dass Markus Söder sein Kabinett etwas mehr verjüngt.“

Christina Riedl, 29, Zahnarzthelferin aus Cham (mit Lara, 6):

„Mehr Betreuungsmöglichkeiten während der Ferien, gerade in kleineren Städten, sind für uns Alleinerziehende dringend nötig. Herr Söder sollte sich eine Unterstützung für die Arbeitgeber überlegen, damit Alleinerziehende sich die Freizeit für Arztbesuche oder Elternsprechtage nehmen können.“

