Software Regensburgs digitale Pioniere Stephan Vogler entwickelt mit CipSoft Erfolgsspiele wie Tibia. Ein Gespräch über die Branche, Retro-Trends und neue Projekte.

Von Paul Bockholt

Regensburg.Herr Vogler, was macht eine Spielefirma wie CipSoft eigentlich?



Wir habe eine Leitidee: Wir wollen innovative Onlinespiele entwickeln und betreiben. Wir machen Spiele fürs Internet für Menschen in der ganzen Welt, die miteinander zusammenspielen sollen. Uns ist es besonders wichtig, dass wir die Spiele komplett selber gestalten und entwickeln und danach ist das so etwas wie ein Dienst. Ein Online-Spiel ist nicht etwas, das man einmal entwickelt und dann verkauft. Auch nach der Veröffentlichung stehen wir in engem Kontakt mit den Spielern und entwickeln das Spiel nach und nach in deren Sinn weiter.

Diese Art mit einem Spiel über die Jahre umzugehen wird gerade in der Industrie mit dem Begriff „Games as a service“, also „Spiele als Dienstleistung“, als neues Konzept gehandhabt. Ihr macht das aber schon sehr lange so, oder?



Genau, das wird gerade als neue Idee verkauft, für uns ist das aber von Anfang an völlig normal gewesen. 2001 wurde unser Unternehmen gegründet, aber unser erstes und nach wie vor erfolgreichstes Spiel „Tibia“ läuft schon seit 1997. Da haben wird das von Anfang an so gehandhabt. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Das ist für ein Computerspiel sehr alt und für ein Online-Spiel ganz besonders. Seitdem hat sich die Welt für uns sehr gewandelt.

Wie ist es jetzt, so viele Jahre später, auf die Computerspielbranche zu schauen wo ein Spiel wie Red Dead Redemption 2 im Jahr 2019 den erfolgreichsten Start eines Unterhaltungsmediums überhaupt hingelegt hat?



Als wir damals angefangen haben, steckte das Internet noch in seinen Kinderschuhen. Webbrowser waren eher unüblich. Man nutzte auch noch andere Dienste, die es davor gab. Spiele gab es im Internet damals, wenn überhaupt, textbasiert. MUDs, Multi-User Dungeons, hießen die. Da gab man Befehle wie „Nimm Schwert“ einfach per Text ein und es stand auch nur als Text da, was passierte. Wir waren damals einige der ersten, die mit dem Gedanken spielten, ein Spiel im Internet aufwendiger und schöner zu präsentieren. Für uns war klar, das musste aussehen wie ein damals aktuelles Computerspiel. Wir waren große Fans von Ultima und dachten uns immer, dass man so etwas auch super online mit Freunden spielen könnte.

Wie fühlte man sich damals als deutsche Entwickler?



Damals haben wir uns auch noch gar nicht als Teil der deutschen Computerspiel-Szene verstanden, denn alle anderen haben solche Spiele nicht gemacht. Wir waren echte Exoten. Anfangs wurden wir auch eher belächelt. Ab 2003 aber hat das so eine Wachstumsdynamik entfaltet. Wir waren, dann jahrelang nur damit beschäftigt den Andrang zu bewältigen und daraus erwuchs dann auch relativ schnell unsere Firma. Das war auch die Zeit, in der die ersten großen Onlinespiele wie World of Warcraft entstanden. Seitdem erst ist Online-Gaming ein fester Bestandteil der Computerspiele-Industrie. Während wir zu Jahrtausendwende noch Pioniere waren und unser Spiel fast visionär war, sind wir jetzt retro. Wir haben uns gewandelt von supermodern, zu aktuell, über veraltet und jetzt sind wir retro. Im Jahr 2019 haben wir unsere Fans, die uns sagen: ,Nein, ändert nichts an dem Spiel. Wir lieben es so, wie es ist. Wir schätzen es, dass es so aussieht, wie es schon damals ausgesehen hat.‘ Deswegen sind wir da vorsichtig. Zwar entwickeln wir das Spiel weiter, doch die Optik haben wir ganz bewusst nie verändert, denn das wollten unsere Spieler nie.

In den Kreisen der Online-Rollenspieler seid ihr natürlich bekannt. Doch wie sieht es in der Region und in Deutschland aus? Schaut man auf Wikipedia, dann findet man dort Artikel in vielen Sprachen z.B. Portugiesisch, Dänisch und Polnisch. Doch einen deutschen Artikel findet man vergebens. Was macht ihr um auch außerhalb des Netzes euren Namen bekannt zu machen?



Es gibt zwei Richtungen, in die wir arbeiten. Zum einen versuchen wir, in der Region bekannter zu werden. Der RVV-Bus mit unserer Werbung ist nur ein Beispiel. Wir haben aber zum Beispiel auch etwas Lustiges fürs Bürgerfest vorbereitet. Wir achten darauf, dass uns zumindest in der Region, wo wir natürlich den Hauptteil unserer neuen Mitarbeiter rekrutieren, die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, kennt. Die andere Richtung geht in die Branche in Deutschland. Wir wollen nicht ganz allgemein auf uns in Deutschland aufmerksam machen. Wir wissen, dass wir mit einem Großteil der Leute am Ende des Tages nichts zu tun haben werden. Aber in der Gamesbranche gehen wir auf Konferenzen, sponsoren Veranstaltungen, und machen Werbung in Printmedien der Branche.

Wie sieht es denn mit Mundpropaganda durch eure Spieler aus?



Tatsächlich kommen nur wenige unserer Spieler aus Deutschland. Einen großen Schwerpunkt haben wir zum Beispiel in Brasilien. Knapp die Hälfte alles Tibia-Spieler sitzt in dem südamerikanischen Land. Dort kennt uns jeder. Das Spiel war auch lange Zeit sehr in Schweden erfolgreich. Auch da kennt aus meiner Generation jeder unser Spiel. In Deutschland sind wir im Vergleich dazu eher unbekannt. Wir haben aber auch nie versucht, spezifische Märkte zu erobern. Unsere Philosophie war es immer, ein Spiel zu entwickeln, von dem wir überzeugt sind. Und wenn wir es dann weltweit auf den Markt bringen, ist es ein Stück weit eine Überraschung, wo es dann Anklang findet.

Wie gut ist eure Vernetzung mit anderen Branchenunternehmen in Deutschland?



Hier muss man dazu sagen, dass die Szene in Deutschland ein wenig gespalten ist. Es gibt eine ganze Reihe erstaunlich großer Firmen, die seit jeher Onlinespiele machen. Die sind aber eigentlich alle nicht wirklich verwurzelt in der Branche, die schon vorher existiert hat. Es gibt Firmen, wie zum Beispiel Blue Byte, (Anm. d. Red.: Ein Studio, dass mittlerweile zu dem französischen Giganten Ubisoft gehört) die schon ganz lange Spiele in Deutschland machen. Aber die Leute, die sich dort bewegen, haben ganz lange nichts mit Firmen wie unserer zu tun gehabt. Es ist eher eine jüngere Entwicklung, dass man hier stärker zusammenwächst.

Wie gut werden Computerspielentwickler in Deutschland durch den Staat gefördert?



Die Förderung ist in Deutschland ein Stiefkind. Es gab früher den Bundesverband GAME, unter dem sich die Entwickler zusammenschlossen und dann getrennt davon den Verband BIU, der vor allem die Publisher und Hersteller der Spiele vertrat. Die konnten sich nie gut riechen. Im vergangenen Jahr haben sich dann aber die beiden Vereine zusammengeschlossen und seitdem gibt es eine klarere und einheitlichere Stimme der Branche gibt, die auch in der Politik mehr voranbringt. Tatsächlich ist jetzt das Computerspiel auch als Kulturgut anerkannt und der Koalitionsvertrag sieht auch eine explizite Förderung von Computerspielen vor. Da ist man in Deutschland echt spät dran. Vorher gab es nur auf Landesebene eine Förderung, die sich aber primär an Startups und Indie-Entwickler richtete, was ich prinzipiell gut finde, aber davon konnten etablierte Firmen wie CipSoft eben kaum profitieren. Wir sind gespannt, was jetzt kommt, denn die neuen Förderungsstrukturen sollen sich klar an alle in der Branche richten.

Mit Panzer League, eurem neusten Spiel, begebt ihr euch auf den Markt der „Mobile Games“. Das Smartphone ist momentan die schnellst-wachsende, aber wohl auch am härtesten umkämpfte Plattform für Spiele. Ist dies ein Versuch jüngere Spieler zu gewinnen?



Der mobile Markt war uns nie fremd. Wir haben sehr früh im Jahr 2003 Tibia auch für Handys umgesetzt. Mit Tibia ME (Mobile Edition) stehen wir auch im Guinnessbuch als erstes Online-Rollenspiel für Handys. Auch damals waren wir wieder Pioniere. Damals waren wir aber viel zu früh dran. Wir haben mit der Telekom zusammengearbeitet, aber damals waren mobile Daten einfach viel zu teuer. Wir hatten damals zwar Spieler, aber die haben an uns vielleicht fünf Euro gezahlt, hatten dafür aber ein Mobilfunkrechnung von über 700 Euro. Als dann 2008 das iPhone auf den Markt kam, war das der Startschuss für Datenflatrates. Damit waren auch die Schleusentore für Onlinegaming auf dem Smartphone geöffnet.

Dadurch, dass die mobile Version von Tibia, als unser zweites Spiel, auch immer mitlief, sind wir immer in Kontakt mit diesem Markt geblieben. Wir haben dann geschaut, was man als neues Spiel entwickeln kann. Wir stellten fest, dass sogenannte Mobas (Anm.d.Red.: Echtzeit-Strategiespiele) wie League of Legends und Dota, obwohl sie so populär waren, noch nicht wirklich auf Mobile umgesetzt worden waren. Panzer League entstand aus diesem Gedanken.

Was unterscheidet denn Panzer League von seinen „großen Brüdern“ auf dem PC?



Wir haben uns zum Beispiel aus dem Grund für Panzer entschieden, weil sie von Natur aus behäbig sind. Der Spieler akzeptiert dadurch, dass sich die Einheiten langsamer bewegen. Für Smartphones ist das sehr wichtig, denn man hat keine präzisen Eingabemöglichkeiten wie Maus und Tastatur. Wir haben hart gearbeitet, bis wir mit der Steuerung mit Touch zufrieden waren.

Das übliche Gewinnmodell bei Spielen für Smartphones sind sogenannte Microtransactions: Nach einem leichten Einstieg wird der Fortschritt nach und nach erschwert bis Spieler an einen Punkt kommen, an dem ein Fortkommen ohne Geld zu zahlen nur noch sehr mühsam möglich ist. Spiele wie „Harry Potter Hogwarts Mystery“ mussten dafür herbe Kritik wegstecken. Wie geht Ihr die Sache an?



Unserer Ansicht nach muss auch ein Spieler, der keinen Cent in unser Spiel steckt, so viel Spaß daran haben, dass er es langfristig spielen möchte. Von diesem Punkt aus zu sagen: ,Wenn du noch mehr willst und schneller, dann kannst du Geld drauflegen.‘ Das halte ich für ein faires Modell.Harry Potter habe ich mir tatsächlich angeschaut, denn ich habe eine Tochter, die sich dafür interessiert. Da stimmt einfach der Gegenwert nicht. Man muss da entweder für eine Stunde das Handy weglegen und einfach warten oder eben Geld zahlen, um überhaupt weiterspielen zu dürfen. Das ist wirklich sehr plump und fühlt sich einfach kaputt und unfair an. Wenn man es aber so macht, dass man zum Beispiel, wenn man einen Euro zahlt eine neue Insel besuchen kann, dann fühlt sich das gut an. Man hat sich bewusst dafür entschieden und hat jetzt eine neue Erfahrung, an der man sich erfreuen kann. Meiner Meinung nach ist es nicht schwer, hier die Balance zu finden. Man muss sich einfach nur in die Rolle des Spielers versetzen und sich überlegen, wie man sich selber dabei fühlen würde. Hier muss man mit Augenmaß rangehen. Leider gab es gerade im letzten Jahr immer wieder Beispiele, wo Firmen das eben nicht gut gelöst haben. Da hat dann die Spielergemeinde gesagt: „Ihr spinnt doch!“

Zur Person Werdegang Der 1976 geborene Regensburger ist Vorsitzender der Geschäftsführung und vertritt das Unternehmen nach außen. Sein Diplom zum Wirtschaftsinformatiker hat er an der Universität Regensburg gemacht. Sein absolutes Lieblingsspiel ist Tetris.

Liebeserklärung : Das Spiel Tibia von CipSoft hat viele bekannte Fans. Der Youtuber PewDiePie, der fast 100 Millionen Abonnenten und mehr als 22 Milliarden Aufrufe hat, veröffentlichte 2016 eine Liebeserklärung an das Spiel unter dem Titel „The best game ever“ auf seinem Kanal.

Warum schafft ihr das besser als andere Firmen?



Wir haben den Vorteil, dass wir entwickeln und betreiben. Normalerweise ist es üblich, dass das getrennt ist. Das Unternehmen, das ein Spiel entwickelt, ist ein anderes, als der Vertreiber. Für ein Onlinespiel funktioniert das meiner Meinung nach gar nicht. Man muss da viel näher am Spieler sein. Als vergleichsweise kleines Unternehmen haben wir hier wahrscheinlich einen Vorteil. Außerdem konnten wir mit Tibia schon erste Erfahrungen machen. Ursprünglich haben wir Tibia als Hobbyprojekt entwickelt. Als wir dann irgendwann auch Geld damit verdienen wollten, haben wir uns überlegt, wie wir das hinkriegen können ohne unseren Spielerstamm zu vergraulen. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass alle Inhalte, die bis dahin kostenlos verfügbar gewesen waren, auch so bleiben würden, aber alle neu von uns entwickelten Inhalte nur gegen eine monatliche Gebühr erhältlich sein würden. Damit erfanden wir eigentlich ein Konzept, das viel später den Namen „Freemium“ bekommen sollte.

Die Videospielbranche ist nicht gerade für hohe Löhne bekannt. Wie gewinnt ihr trotzdem Mitarbeiter?



Ganz allgemein ist es so, dass genau aus diesen Gründen niemand nur wegen des Geldes in unser Berufsfeld einsteigt. Es ist für alle vor allem die Leidenschaft für Games, die sie antreibt. Allerdings haben wir einige Vorteile. Zum einen sind wir das größte Unternehmen der Region, sprich, wer Spiele entwickeln will oder in der Branche arbeiten will, kommt zu uns. Wir zahlen außerdem absolut angemessen und was uns hervorstechen lässt, ist das wir eine Viertel unserer Gewinne direkt an unsere Mitarbeiter ausschütten. Im Jahr 2018, unserem erfolgreichsten Geschäftsjahr seit Gründung, bedeutete das für unsere Mitarbeiter fast ein halbes Jahresgehalt oben drauf. Das war uns seit den Anfängen von CipSoft sehr wichtig. Wenn unser Unternehmen Erfolg hat, sollen auch alle davon profitieren.

