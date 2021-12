Zeitungsdesign MZ gewinnt drei Medienpreise Gleich mehrere Projekte der Mittelbayerischen Zeitung wurden in diesem Jahr beim 23. European Newspaper Award prämiert.

Von Andreas Brey

Mail an die Redaktion Diese drei Porträts von Angelika Sauerer (Text) und Sabine Franzl (Fotos) zählen zu den Gewinnern beim 23. European Newspaper Award, einem der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit. Foto: MZ

Regensburg.Die Mittelbayerische Zeitung darf sich in diesem Jahr über drei Auszeichnungen beim European Newspaper Award (ENA) freuen. Gleich drei Titelseiten mit Fotos von Sabine Franzl zur sogenannten Nahaufnahme im Wochenendprodukt „nr. sieben“ werden im Juni 2022 beim Europäischen Zeitungskongress in Wien je einen „Award Of Excellence“ erhalten. Wegen der Corona-Pandemie steht laut ENA das Datum der Preisübergabe nicht genau fest.

Es ist laut MZ-Chefredakteur Manfred Sauerer eine große Auszeichnung, dass die permanente Entwicklungsarbeit bei der Mittelbayerischen im Bereich Zeitungsdesign jetzt erneut von internationalen Experten honoriert wurde. Zeitungsdesign bedeute in unserem Haus allerdings weit mehr als die Verpackung von Inhalten. Für die MZ sei es das Ziel, vor allem bei großen selbst gesetzten Themen das ideale Zusammenspiel von Design und Inhalt zu finden, um den Lesern die beste Präsentation anbieten zu können. Bei der Mittelbayerischen und ihren Lokalausgaben arbeiten Reporter mit den Experten für Gestaltung Hand in Hand.

Über den Wettbewerb Veranstalter: Der European Newspaper Award wird veranstaltet von Zeitungsdesigner Norbert Küpper.

Zielsetzung: Der Wettbewerb will den Informationsaustausch zum Thema Zeitungsdesign und Zeitungskonzeption innerhalb Europas verbessern und zu neuen, kreativen Lösungen beitragen.

Nahaufnahme hat ein Alleinstellungsmerkmal

Die Nahaufnahme über den Pentlinger Roland Chrobok und seine Flipperwerkstatt (Text Angelika Sauerer/Fotos Sabine Franzl) wurde beim 23. European Newspaper Award in der Kategorie "Fotografie - Porträt" ausgezeichnet. Foto: MZ

Stolz mache die Chefredaktion, dass es sich bei den drei Gewinnern ausschließlich um regionale Themen handelt. Die ausgezeichneten MZ-Beiträge in der Kategorie „Fotografie – Porträt“ entstanden im Rahmen der Nahaufnahme, einer großen Porträtreihe, die einmal pro Monat in der nr. sieben der Mittelbayerischen (Samstagausgabe) erscheint. Verantwortet wird die nr. sieben von Redakteurin Angelika Sauerer, die auch die Texte der Nahaufnahme verfasst. Hier werden Menschen aus Ostbayern über längere Zeit begleitet und porträtiert. Alleinstellungsmerkmal der Nahaufnahme sind dabei die Schwarz-Weiß-Bilder der Regensburger Fotografin Sabine Franzl.

Die Nahaufnahme über die Galloway-Züchterin Sarah Baumgartner aus dem Landkreis Cham (Text Angelika Sauerer/Fotos Sabine Franzl) wurde beim 23. European Newspaper Award in der Kategorie "Fotografie - Porträt" ausgezeichnet. Foto: MZ

Die 18-köpfige Jury aus 13 Ländern war besonders beeindruckt von den Porträts von Roland Chrobok und seine Flipperwerkstatt in Pentling (Landkreis Regensburg), Herbert Konrad, den Fassbinder aus Tirschenreuth sowie von Sarah Baumgartner, der Galloway-Züchterin aus Kolmberg bei Blaibach (Landkreis Cham).

4000 Einreichungen aus 24 Ländern

Die Nahaufnahme über den Tirschenreuther Fassbinder Herbert Konrad (Text Angelika Sauerer/Fotos Sabine Franzl) wurde beim 23. European Newspaper Award in der Kategorie "Fotografie - Porträt" ausgezeichnet. Foto: MZ

Insgesamt nahmen 161 Zeitungen aus 24 Ländern am 23. European Newspaper Award teil. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen. Der ENA ist einer der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit. Die insgesamt am besten gestalteten Zeitungen Europas kommen in diesem Jahr aus Norwegen, Spanien, Belgien und Portugal.

Den Hauptpreis in der Kategorie Lokalzeitung ging an Hallingdølen, Norwegen. In der Kategorie Regionalzeitung gewann die spanische Zeitung Ara. In Kategorie überregionale Zeitung siegte De Tijd aus Belgien und die beste Wochenzeitung heißt Expresso (Portugal).