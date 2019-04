Nahaufnahme Die Kunst des Loslassens Der Regensburger Künstler Günther Kempf sagt, etwas nicht verbissen zu wollen, sei eine Voraussetzung dafür, es zu bekommen.

Von Angelika Sauerer

Günther Kempf, Künstler und Lebenskünstler Foto: Sabine Franzl

Regensburg.Der Kosmos Kempf beginnt gleich hinterm Durchgang zur Regensburger Gesandtenstraße. Ein Bär reißt das Maul auf. Ein abgenagter Fisch grinst. Daneben der Schriftzug „fish swim, birds fly, I drink“. Ein Pärchen, sie oben ohne, rauchend. Joseph Beuys mit Hut. Struppi, laut heulend – „when dogs cry“– auf dem Weg to the „valley below“. Könnte ewig so weitergehen, diese Entdeckungsreise. Günther Kempf, selbst Bär mit Bart und breitem Kreuz, steht vor der Wandbemalung am Freisitz des Palletti. Wann war das, Rainer? Vor vier Jahren? Oder sechs? Sechs waren’s, meint Palletti-Inhaber Rainer Festl. So lang schon her. Oh, da hat einer was dazugemalt, nicht nur einer. Kempf grinst sein Snoopy-Grinsen und zuckt die Schultern. Noch einen Espresso, bitte, one more cup of coffee before I go.

