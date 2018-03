Interview Heinz Strunk: Fast alle sind arme Willis Der Schriftsteller und Entertainer schaut sich traurige Durchschnittsleben an und findet: So traurig sind die gar nicht.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Heinz Strunk gastiert am 16. März in Regensburg mit „Jürgen – Die Show“. Foto: Carisius/dpa

Regensburg.Guten Morgen Herr Strunk. Der Fasching ist gerade vorbei. Wie hat Jürgen, die Hauptfigur Ihres Buchs, die tollen Tage zugebracht?





Jürgen wäre, wie alle vernünftigen Menschen, daheim geblieben, in der Hoffnung, dass der Fasching bald vorübergeht. Obwohl er nicht besonders helle ist, so viel weiß er.

Dabei hat man beim Lesen Ihres Buchs immer das Gefühl, Jürgen könnte Aufmunterung vertragen.



Wieso? Jürgen ist ja kein Pessimist oder Misanthrop. Er hat sich in seinem kleinen Leben eingerichtet. Er ist ganz zufrieden da.

Bis auf Liebe. Die fehlt ihm. Deshalb reist er mit seinem Freund Bernd Würmer nach Polen, eine Frau suchen.



Stimmt. Liebe, das wäre Jürgens großer Traum, der allerdings nicht in Erfüllung geht. Das macht ihm aber nichts aus. Er hat sich an sein Leben gewöhnt.

Sie sammeln Zitate. Was halten Sie von diesem: Faulsein ist eine Kunst.



Bisschen schwach, ziemlich veraltet. Das ist diese Art von Weisheiten, die ich dröge finde.

Aber sie trifft Ihre Art zu arbeiten, oder? Sie arbeiten ja immer.



Ja, das hat sich so ergeben in den vergangenen Jahren. Es gibt inzwischen eine große Nachfrage nach meinen Sachen, auf allen Ebenen.

Was motiviert Sie: beim Publikum ankommen, bei den Kritikern – oder der Zustand des Schreibens, der Flow sozusagen?



Es gibt ja noch eine vierte Möglichkeit, und zwar den wirtschaftlichen Antrieb. Nachdem ich die ersten 20 Jahre gearbeitet habe, ohne Geld zu verdienen, spielt auch das eine Rolle. Aber Arbeit ist eine innere Notwendigkeit für mich, auch jetzt, wo ich Anerkennung bekomme und auch ganz gut bezahlt werde. Ich hätte auch das Schicksal eines Künstlers finden können, unterhalb jeder Beachtung zu bleiben. Aber so ist es ja nicht gekommen.

Im Gegenteil. „Fleisch ist mein Gemüse“ von 2004 verkaufte sich 500 000 Mal, es folgten sieben Bücher. „Der goldene Handschuh“ holte 2016 den Wilhelm-Raabe-Preis. Was steht 2018 an?



Im Moment produziere ich ein Podcast für Spotify. Der Inhalt sind zehn Hörspiele, die alle in meinem Studio entstehen. Die Sache ist sehr aufwendig, aufwendiger, als ich dachte. Das Buch, das im Herbst 2018 erscheint, ist glücklicherweise schon fertig: „Das Teemännchen“. Ein Band mit kurzen Geschichten, Hochliteratur. Das Buch knüpft eher beim „Goldenen Handschuh“ an. Ich behalte mir ja vor, ein Jahr ein ernstes Buch herauszubringen und im Jahr darauf etwas Leichteres, humoristisch Grundiertes.

„Das Teemännchen“: Den Titel müssen Sie erklären.



Das Buch enthält einige komische Texte, aber vor allem ernsthafte. Und „Teemännchen“ ist der Spitzname für einen Protagonisten der rund 50 Geschichten.

50! Ganz schön viele.



Einige Texte sind ja sehr kurz, Fragmente, so ähnlich, wie man sie von Botho Strauß kennt. Andere Geschichten haben acht oder zehn Seiten.

Wie wissen Sie, wann ein Text gut ist? Sie haben ja, anders als vielleicht Journalisten, Zeit, immer weiter an einem Text zu feilen.



Die journalistische Arbeit ist aber auch ein Teil meiner Tätigkeit. Ich liefere für die „Titanic“ ein Mal im Monat einen Text für meine Kolumne „Intimschatulle“. Und ich schreibe für die Sendung „extra 3“, da müssen die Beiträge auch innerhalb von fünf Tagen fertig sein. Ich finde eng gesteckte Termine eine ganz gute disziplinarische Übung. Man kann sich nicht auf die Tagesform berufen und sagen: Mir fällt heute gerade nichts ein. Aber um auf die Frage zurückzukommen: Ich schreibe ja seit 35 Jahren. Ich weiß es, wenn das Timing und das Gefühl stimmen und der Text fertig ist. Außerdem gibt es ja auch noch den Lektor.

Woher nehmen Sie die Anregungen für komische Texte?



Ich sehe mich nicht explizit als Komiker, auch wenn ich da herkomme. Ich betrachte mich als kleinen Teil einer Gegenbewegung zu dem, was heute Comedy heißt. Man weiß ja: Wo Comedy draufsteht, ist Schrott drin. Im Karneval saß ich fassungslos vor dem Fernseher bei „Mainz bleibt Mainz“ und konnte nicht begreifen, warum diese dröge Sendung Jahr für Jahr diesen Erfolg hat. Da ist kein Witz, da wird auch nicht mit Sprache gespielt, nichts in der Schwebe gehalten. Wie bei Comedy. Ich habe den Eindruck, Comedy ist der ganzjährig verbandelte Mainzer Karneval.

Wir leben in einer Zeit des politisch korrekten Sprechens, nach dem Motto: Sei still, ich bin beleidigt. Nehmen Sie sich in Acht?



Diese Politiker-Sprache ist so öde wie unabwendbar. Tatsächlich nehme ich mir die Freiheit, doch sehr viele Dinge klar zu benennen. Was ich zum Beispiel in der „Intimschatulle“ in der „Titanic“ äußere, erfüllt ja häufig den Tatbestand der Beleidigung. In jeder „Schatulle“ muss jemand dran glauben. Aber ich bekomme erstaunlicherweise so gut wie nie beleidigte Reaktionen. Entweder die Leute lesen das nicht. Oder sie reagieren nicht, weil die Auflage der „Titanic“ zu klein ist. Jedenfalls hat mich für die Kolumne noch niemand angefeindet.

Sie haben, wie die Quellenliste zu „Jürgen“ zeigt, viel Wissenschaftliches über Flirten und Liebe gelesen. Haben Sie auch praktisch recherchiert?



Ich habe viel gelesen zu dem Thema, aber in der Praxis nichts ausprobiert. Mir wäre ein Speed-Dating wahnsinnig peinlich. Und ich wäre vielleicht auch zu prominent dafür. Ich war schon mit der Lektüre dieser Sachbücher bedient. Ich hoffe, die Leute lesen diese Sachen nicht. Im Buch nenne ich Jürgen und seinen Freund Bernd ja „arme Willis“. Ich denke, die beiden sind keine heillos überspitzten Charaktere. Ich glaube, die meisten Männer sind überwiegend Jürgens und keine Clooneys. Die Tipps in diesen Ratgebern sind zynisch. Man kann zwar lernen, aus seiner verschüchterten Ecke rauszukommen und ein anderer Typ zu werden – aber sicher nicht aus solchen Büchern.

Sie lesen in Regensburg aus „Jürgen“, obwohl Sie nuscheln.



Ich habe einen S-Fehler. Das macht mir das Einlesen von Hörbüchern oft tatsächlich etwas schwer. Aber die Hörer finden, es passt. Sie finden es origineller, wenn ich die Texte selbst lese. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, meine Texte einen Profi sprechen zu lassen.

Jürgen sucht Liebe, aber er findet sie nicht. Wissen Sie, wie’s geht?



Liebe, das sind immer große Zufälle. Ich habe in meinem Leben nie nach der Liebe gesucht. Ich war acht Jahre lang allein, das ist noch gar nicht so lange her, von 2008 bis 2015. Es war ganz gut, zu erfahren: Man kann auch allein zufrieden leben.

„Jürgen – Die Show“ in Regensburg Der Schriftsteller: Heinz Strunk, Jahrgang 1962, ist Autor, Musiker, Schauspieler und Entertainer. Den Durchbruch als Schriftsteller brachte 2004 „Fleisch ist mein Gemüse“. „Der goldene Handschuh“ über den Serienmörder Fritz Honka war 2016 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und wurde mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet.

Das Gastspiel: In der Reihe „Große Texte – Große Namen“ gastiert Heinz Strunk am 16. März (19.30 Uhr) im Neuhaussaal mit „Jürgen – Die Show“, ein Abend von Bücher Pustet in Kooperation mit dem Theater Regensburg. Jürgens Geschichte wurde auch verfilmt; im ARD lief „Jürgen – Heute wird gelebt“ im September 2017, mit Heinz Strunk in der Hauptrolle.